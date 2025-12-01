Haberler

TKP, Polonya Komünist Partisi'ne Destek Verdi

Güncelleme:
Türkiye Komünist Partisi (TKP), Polonya Komünist Partisi'nin faaliyetlerinin hedef alındığını protesto ederek, dayanışma çağrısında bulundu. TKP, anti-komünizmin artışına dikkat çekti ve komünistlerin sesi kısılmaya çalışıldığına vurgu yaptı.

(ANKARA) - Türkiye Komünist Partisi'nden (TKP) yapılan açıklamada, "Bugün dünyanın farklı yerlerinde bizimle aynı sesi yükselten komünistlerin ortak çabasını selamlıyoruz. Polonya komünistleri ile dayanışmamızı yineliyor, Polonya Komünist Partisi'nin siyaset yapma ve örgütlenme hakkını engellemeye yönelik girişimi protesto ediyoruz" denildi.

TKP Ankara il örgütü tarafından Polonya Büyükelçiliği önünde eylem düzenlendi. TKP Ankara İl Başkanı Banu Ünver, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bu saldırılar bugün başlamadı. Hükümetin Polonya Komünist Partisi'nin faaliyetlerini hedef alan ve şimdiye dek her seferinde boşa çıkarılan adımları yıllardır sürüyor. Bu kez de Polonya Cumhurbaşkanı'nın 'Polonya Komünist Partisi'nin amaç ve faaliyetlerinin anayasaya aykırı olduğu' iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvuru sonucunda aynı tabloya şahit oluyoruz. Bu başvuruyla birlikte başlayan yargılamayla komünist partinin faaliyetleri yasa dışı ilan edilmeye çalışılıyor. İki gün sonra, 3 Aralık Çarşamba günü görülecek duruşma öncesinde Polonya komünistleriyle dayanışma içinde olduğumuzu ilan ediyoruz. Polonya hükümetinin bu saldırısı yalnızca Polonya komünistlerini hedef alan tekil bir vaka olarak görülmemeli.

"Trump'ın Ekim Devrimi haftasını anti-komünizm haftası ilan etmesinin arkasında da aynı neden yatıyor"

Ülkemizde, diğer tüm kapitalist ülkelerde ve uluslararası alandaki gelişmeler güçlü ve toplumsallaşmış komünist siyasete olan ihtiyacı giderek artırıyor. Polonya'da ve bir bütün olarak Avrupa Birliği'nde artan anti-komünizmin nedeni bu. ABD Başkanı Trump'ın Ekim Devrimi haftasını anti-komünizm haftası ilan etmesinin arkasında da aynı neden yatıyor.

"Komünistlerin sesi kısılsın istiyorlar"

Halka düşman iktidarların ve sermaye sınıfının savaş ve çatışmaları gitgide tırmandıran politikaları, artan sömürü ve yoksulluk, toplumun ihtiyaçlarına ayrılması gereken kamu bütçesinin silahlanmaya harcanmasıyla giderek daha fazla gözler önüne serilen eşitsizlik ve geleceksizlik gibi faktörler karşısında bunları yüksek sesle dile getiren komünistlerin sesi kısılsın istiyorlar.

Hala Ekim Devrimi ile göremedikleri bir hesapları var. Eşitsizlik ve sömürünün son bulması için insanlığın şimdiye kadarki en ileri tarihsel adımı olma niteliğini taşıyan Ekim Devrimi'nin ve Sovyetler Birliği'nin Polonya'da ve Avrupa'da izleri büyük. Elbette Sovyetler Birliği'nin çözülmesiyle birlikte karşı devrimci cephe Avrupa'da büyük mevziler kazandı ve bugün Polonya'da ve başka Avrupa ülkelerinde komünistlerin siyasi faaliyetlerini yasaklama ve komünist partileri kriminalize ve tecrit etme cüreti bu karşı devrim sürecinin bir sonucu. Ancak buna rağmen komünizmin izleri toplumun hafızasından sökülüp atılamadı. Komünizmin sembollerini yok etmek konusunda çok yol almış olsalar da Sovyetler Birliği'ne duyulan saygı ve özlemi bitiremediler. Önemli bir sosyalist mirasın taşıyıcısı olan Polonya'da komünistlerin karşı karşıya kaldığı saldırılar işte bunlarla ilişkilidir.

"Komünistlerin ortak çabasını selamlıyoruz"

Polonya komünistleriyle dayanışma göstermek ise bu mirası yok etmeye ve komünizmi yasaklamaya çalışanlara karşı görevimizdir. Bugün dünyanın farklı yerlerinde bizimle aynı sesi yükselten komünistlerin ortak çabasını selamlıyoruz. Polonya komünistleri ile dayanışmamızı yineliyor, Polonya Komünist Partisi'nin siyaset yapma ve örgütlenme hakkını engellemeye yönelik girişimi protesto ediyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
Engin İpekoğlu'ndan canlı yayında Okan Buruk'a sert tepki

Kılıçlı yemin nedeniyle TSK'dan ihraç edilen komutan için yeni karar

Rıdvan Dilmen: O durum, Galatasaray'ın konsantrasyonunu bozdu

Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray yedek kulübesine karşı olay yaratacak sevinç

Engin İpekoğlu'ndan canlı yayında Okan Buruk'a sert tepki

Seçil Erzan'a 102 yıl hapis cezası

Galatasaray paylaştı! İşte Kazımcan Karataş'ın gözünün son hali

İki kardeş, 9 metre yükseklikten atlayarak yangından kurtuldu

Migros CEO'su Özgür Tort: Bu tempoda gidersek Türkiye'de satacak ürün bulamayabiliriz

Avrupa'da eski defterler açıldı! Polonya, Almanya'dan tazminat istedi

Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından peş peşe tepki

Değişimi şaşırttı! Sıla'nın son halini görenlerin ağzı açık kaldı

Kazandığını bakın nereye yatırmış! Wilma Elles'in serveti dudak uçuklattı

