TKP/ML'ye operasyon: 10 kişi yakalandı

İstanbul merkezli terör örgütü TKP/ML'ye yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda tabanca, fişek, dijital materyal ve yasaklı yayın ele geçirildi.

İSTANBUL merkezli terör örgütü TKP/ML'ye düzenlenen operasyonda 10 kişi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TKP/ML örgütüne yönelik yürütülen çalışmalarda

İstanbul merkezli Tunceli ve Hatay'da 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik 18 farklı adreste operasyon yaptı.Operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.Adreslerde yapılan aramalarda, tabanca, 50 adet fişek, çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayın ele geçirildi

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.