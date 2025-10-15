TKP Genel Sekreteri'nden NATO Eleştirisi: 'Çıkılmalıdır!'

(ANKARA)- Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, "NATO mutlaka tartışılmalı, sorgulanmalıdır. NATO'dan çıkılmalıdır. Türkiye'nin NATO'dan çıkışı aynı zamanda halkın ayağa kalkışı anlamına gelecek ve Türkiye NATO'ya ihtiyaç duyan bu köhne düzeni sırtından atacaktır" dedi.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Türkiye'nin NATO üyeliğine ilişkin açıklama yaptı. Okuyan, şunları söyledi:

"NATO konusunun toplumun gündemine girmesi için yürütülen çabaların etkisi sınırlı kalıyor. NATO Türkiye'de gündelik hayatta, siyasette kendisini çok hissettirmiyor. Onca yoksulluk ve adaletsizliğin ortasında NATO'yla ilgilenilmemesi doğal ancak bu doğallığı kabul edemeyiz.

Yoksulluk ve adaletsizlikle NATO (ve NATO'ya üyeliğimiz) arasındaki bağı ısrarla vurgulamak, NATO'nun ülkemizin ve halkımızın güvenliğini tehdit eden bir örgüt olduğu gerçeğini anlatmak zorundayız. Dün bir CHP'li vekilin NATO'ya sunduğu raporun gündem olması bu açıdan yararlıdır. NATO ve NATO üyeliği kanıksanmamalıdır. TKP aylar önce bütün siyasi partilere mektup yolladı ve 'gelin NATO üyeliğini tartışalım' dedi. Kimseden ses çıkmadı.

Bu konu tartışılmalıdır. Türkiye 'NATO'ya üye olmalıdır çünkü geçmişte komünizm tehdidine, bugün de Rusya, Çin, İran gibi ülkelerden kaynaklı tehlikelere karşı NATO Türkiye için vazgeçilmez bir koruma kalkanıdır' diyenlerle tartışmak istiyoruz. Tartışabilirlerse… 'Türkiye NATO'dan çıkarsa Yunanistan örgütü arkasına alarak Türkiye'yi sıkıştırır' diyenlerle tartışmak istiyoruz. 'NATO çok tehlikelidir, Türkiye NATO'dan çıkarsa NATO Türkiye'ye saldırır' diye düşünen NATO karşıtlarıyla tartışmak istiyoruz. Dostça…

Özetle NATO mutlaka tartışılmalı, sorgulanmalıdır. NATO'dan çıkılmalıdır. Türkiye'nin NATO'dan çıkışı aynı zamanda halkın ayağa kalkışı anlamına gelecek ve Türkiye NATO'ya ihtiyaç duyan bu köhne düzeni sırtından atacaktır."