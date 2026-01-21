Haberler

Tkp'den 1 Şubat'taki Etkinliğe Çağrı: "Hangi Çocuk Ne İsterse Yemeyi Hak Etmez Ki?"

Türkiye Komünist Partisi, çocuklar için daha iyi bir yaşam talep ederek 1 Şubat'ta Ankara'da düzenlenecek etkinliğe katılım çağrısı yaptı. Etkinlikte çocukların beslenme hakkına vurgu yapıldı.

(ANKARA) - Türkiye Komünist Partisi (TKP), "Hangi çocuk ne isterse yemeyi hak etmez? Çocuklarımız bu düzenden fazlasını hak ediyor" diyerek 1 Şubat'ta Ankara Congresium'da düzenlenecek "Dalgaları karşılayan gemiler gibi TKP meydan okuyor" başlıklı etkinliğe katılım çağrısı yaptı.

TKP, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile 1 Şubat'ta Ankara Congresium'da düzenlenecek "Dalgaları karşılayan gemiler gibi TKP meydan okuyor" başlıklı etkinliğe katılım çağrısı yaptı.

Videoda, "Her gece uyumadan önce her sabah beslenme çantasını nasıl doldururum diye düşünüyorum. Evladım 'Anne canım bunu çekti' diyecek diye ödüm kopuyor. Hangi çocuk ne isterse yemeyi hak etmez? Çocuklarımız bu düzenden fazlasını hak ediyor" ifadesi kullanıldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
