Tkp'den 1 Şubat'taki Etkinliğe Çağrı: "Hangi Çocuk Ne İsterse Yemeyi Hak Etmez Ki?"

(ANKARA) - Türkiye Komünist Partisi (TKP), "Hangi çocuk ne isterse yemeyi hak etmez? Çocuklarımız bu düzenden fazlasını hak ediyor" diyerek 1 Şubat'ta Ankara Congresium'da düzenlenecek "Dalgaları karşılayan gemiler gibi TKP meydan okuyor" başlıklı etkinliğe katılım çağrısı yaptı.

Videoda, "Her gece uyumadan önce her sabah beslenme çantasını nasıl doldururum diye düşünüyorum. Evladım 'Anne canım bunu çekti' diyecek diye ödüm kopuyor. Hangi çocuk ne isterse yemeyi hak etmez? Çocuklarımız bu düzenden fazlasını hak ediyor" ifadesi kullanıldı.