TKP'den CHP'ye Polis Ablukası Üzerine Sert Açıklama

TKP, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın polis ablukasına alınmasına ilişkin açıklama yaptı. "TKP açısından mesele herhangi bir partiye dönük destek ya da dayanışma çağrısının ötesinde anlam taşımaktadır" denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"CHP İstanbul İl Başkanlığı'na dönük dün akşam saatlerinde başlayan fiili saldırı AKP hükümetinin 23 yıllık icraatının vardığı noktayı açıkça gözler önüne sermektedir. İktidara muhalif tüm yurttaşlar, öğrenciler, gazeteciler, siyasi parti üyeleri hapse atılırken, siyasete katılım olanakları birer birer ortadan kaldırılırken, basına yasak üstüne yasak getirilirken, AKP'nin demokrasi, özgürlük, insan hakları, barış, kardeşlik gibi iddialarla atacağı adımlara dair en ufak beklentisi olanlar iyi düşünmelidir. AKP iktidarı 23 yıllık siciliyle, Türkiye'nin herhangi bir sorununa çözüm merci olarak görülemeyeceğini defalarca göstermiştir.

Bugünkü tablonun CHP'nin iç çekişmeleri ya da yolsuzluk iddiaları ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. İki yıl önce gerçekleşen bir kongrenin Asliye Hukuk Mahkemesi kararıyla geçersiz ilan edilmesi, 12 Eylül faşizminin ürünü ucube Siyasi Partiler Kanunu ile dahi izahı olmayacak bir dayatmaya dönüşmüştür.

TKP açısından mesele herhangi bir partiye dönük destek ya da dayanışma çağrısının ötesinde anlam taşımaktadır. Bu açıdan da 19 Mart sürecinden beri tutumumuz nettir. Türkiye'de emekçi halkın siyaset alanını kısıtlayan, yurttaşlarımızın örgütlenme, seçme ve seçilme haklarına saldıran her tür girişim gayrimeşru görülmelidir. Bu anlamda saldırıların amacı da yalnızca Erdoğan'ın yeniden seçilmesi ya da bir Cumhurbaşkanı adayını saf dışı bırakmasının ötesindedir.

Bu mızrak bu çuvala sığmaz. Türkiye bu tabloyla daha fazla devam edemez. TKP hükümetin halkı sindirme amacıyla yürüttüğü tüm hamlelerinin karşısında ciddiyetle mücadelesini sürdürecek, seçme ve seçilme hakkının gasp edilmesine izin vermeyecektir."