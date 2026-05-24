CHP Kurultayı'nın İptali... Kemal Okuyan'dan Ak Parti'ye: "Toplumsal Açıdan Kendi Altındaki Halıyı Çekmekten Başka Bir Anlam İfade Etmez"

(ANKARA) - TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, CHP Genel Merkezi'nin tahliye kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "Parti binasına polis marifetiyle girmeyi göze alacak kadar kendini kaybetmiş biri CHP'yi yönetemeyeceğine göre iktidar bir süre ana muhalefetsiz bir siyasi yapıyla yola devam etmeye karar vermiş demektir. Bu da toplumsal açıdan kendi altındaki halıyı çekmekten başka bir anlam ifade etmez" dedi.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan sosyal medya hesabından, CHP Genel Merkezi'nin tahliye edilmesi kararına ilişkin açıklamada bulundu.

Okuyan, şunları kaydetti:

"Parti binasına polis marifetiyle girmeyi göze alacak kadar kendini kaybetmiş biri CHP'yi yönetemeyeceğine göre iktidar bir süre ana muhalefetsiz bir siyasi yapıyla yola devam etmeye karar vermiş demektir. Bu da toplumsal açıdan kendi altındaki halıyı çekmekten başka bir anlam ifade etmez. Bunun sonuçları zaman içinde ve sürprizlerle kendini gösterecektir. Beri yandan CHP yönetimine 'dışarıdan' akıl veren çok. Ancak anlaşılmayan nokta kafalardaki 'direniş' hattı için CHP'nin uygun bir zemin sunmadığıdır. Özgür Özel ve arkadaşlarının eli tarihsel, sınıfsal, ideolojik ve de hukuki açıdan bağlıdır. Bu bağın çözülmesi imkansızdır."

Kaynak: ANKA
