Türkiye Komünist Partisi'nden Ateşkes Açıklaması: İsrail ve ABD'nin Yenilmez Olduğu Efsanesi Bir Kez Daha Çökmüştür

Türkiye Komünist Partisi (TKP), ABD ve İran arasındaki iki haftalık ateşkes ile ilgili bir açıklama yaparak, bu durumu 'İsrail ve ABD'nin yenilmez olduğu efsanesinin çökmesi' olarak değerlendirdi. Açıklamada, İran halkının direnişi ve emekçilerin harekete geçmesi gerektiği vurgulandı.

(ANKARA) - Türkiye Komünist Partisi (TKP), ABD ve İran arasındaki iki haftalık ateşkese ilişkin, "İsrail ve ABD'nin yenilmez olduğu efsanesi bir kez daha çökmüştür. Bu, tüm dünya halkları için güzel haberdir. Şimdi, bu haydutların insanlığın başına yeni belalar açmaması için emekçilerin tüm dünyada ayağa kalkma zamanıdır" denildi.

TKP'nin konuya ilişkin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ABD ve İsrail kaybetti, direnen İran halkı kazandı. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik 39 gün süren saldırısı, Trump'tan gelen 'bütün bir medeniyet yok olacak' tehditlerine karşın 40. günde varılan ateşkesle şimdilik sonlandı. Sağlanan bu ateşkesin nedeni Trump'ın gözü dönmüş tehditleri değil, İran halkının zorbalara boyun eğmeyeceğini başta Trump ve Netanyahu olmak üzere tüm dünyaya göstermesidir."

28 Şubat'tan beri hiçbir sınır tanımadan İran halkının üzerine bomba yağdıran emperyalist haydut ABD ve soykırım suçlusu İsrail açıkça yenilmiş, savaşın başında dile getirdikleri hedeflerin hiçbiri gerçekleşmemiştir. İsrail ve ABD'nin yenilmez olduğu efsanesi bir kez daha çökmüştür. Bu, tüm dünya halkları için güzel haberdir. Şimdi, bu haydutların insanlığın başına yeni belalar açmaması için emekçilerin tüm dünyada ayağa kalkma zamanıdır."

Kaynak: ANKA
