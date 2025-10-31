Haberler

TKP, Centerra Gold'un Geri Adım Atmasını Kutladı

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Samsun İl Örgütü, Kanadalı Centerra Gold'un Samsun'da açmayı planladığı altın madeni projesinden geri adım attığını duyurdu ve halkın örgütlü mücadelesini selamladı.

(ANKARA) - Türkiye Komünist Partisi (TKP) Samsun İl Örgütü'nden yapılan açıklamada, Kanadalı Centerra Gold'un Samsun'da açmak istediği altın madeni projesinden geri adım attığı belirtilerek, "Geldikleri gibi giderler. Örgütlü bir halkı hiçbir kuvvetin yenemeyeceğini bir kez daha gördük. İşçileri, köylüleri, kadınları, gençleri örgütlü olmaya, memlekete sahip çıkmaya çağırıyoruz" denildi.

Samsun'un Alaçam ilçesinde Kanadalı altın şirketi Centerra Gold bir süredir altın madeni açmak için çalışmalarını sürdürüyordu. Kanadalı şirkete karşı bölge halkı ve Samsunlular, Dürtmen Vatandır Platformu'nu kurarak başlattıkları mücadeleyi kazandı. Kanadalı şirketin, maden arama ruhsatı hakkından imtina ettiği bildirildi. Yaşanan gelişmenin ardından Türkiye Komünist Partisi (TKP) Samsun İl Örgütü, bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Geldikleri gibi giderler! Samsun halkı ayağa kalktı, Kanadalı şirket geri adım attı! Bugün itibariyle Centerra Gold'un Alaçam halkının haklı mücadelesi karşısında geri adım attığını öğrenmiş bulunmaktayız. Ruhsatın çıkarıldığı günden bugüne bölgede mücadele eden, 'Dürtmen Vatandır' diyen ve kafa karışıklıklarına, manipülasyonlara kapılmadan, onurlu ve ilkeli bir biçimde mücadele eden yurtsever halkımızı, devrimciliğimizin olanca ateşiyle kucaklıyor ve selamlıyoruz. Bölgede işgalci saldırı planına karşı mücadelenin öznesi haline gelen Dürtmen Vatandır Platformu'nu ve platform çatısında bir araya gelerek Kanadalı şirkete parmak sallayan yurttaşlarımızı kutluyoruz. Cumhuriyet'imizin 102'nci yaşında; dört yanımızı tanklarıyla, toplarıyla saran işgalcileri defeden Anadolu köylüsünün torunları olarak, yabancı holdinglere ve yerli işbirlikçilerine karşı da aynı kararlılıkla mücadele edeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz. Ülkemizin bir karış toprağını dahi şirketlerin talanına teslim etmeyeceğimizin sözünü veriyoruz. Örgütlü bir halkı hiçbir kuvvetin yenemeyeceğini bir kez daha gördük. İşçileri, köylüleri, kadınları, gençleri örgütlü olmaya, memlekete sahip çıkmaya çağırıyoruz."

"Geri adım atmayan halkımıza teşekkür ediyoruz"

TKP Samsun İl Başkanı Tolga Kaan Ateşli ise "Oldukça gururluyuz. Topraklarına iki elle sarılan ve Dürtmen Vatandır diyen halkımızı kutluyor, heyecanlarını paylaşıyoruz. Bu kazanımın tüm Karadeniz'e örnek teşkil etmesi gerektiğinin altını çiziyoruz. Eğer örgütlenir, yan yana gelebilirsek bileğimizi hiçbir gücün bükemeyeceğini bir kez daha görmüş olduk. Hiçbir şekilde rehavete kapılmadan süreci izlemeye devam edeceğiz. Ayak oyunlarını, manipülasyonları boşa düşüren ve geri adım atmayan halkımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Güncel
