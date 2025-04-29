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TKP, 1 Mayıs Gözaltılarını Kınadı

TKP, 1 Mayıs Gözaltılarını Kınadı
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Türkiye Komünist Partisi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 92 kişinin derhal serbest bırakılması gerektiğini açıkladı.

(ANKARA) - Türkiye Komünist Partisi'nden (TKP), 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde İstanbul'da düzenlenen operasyonda 92 kişinin gözaltına alınmasına ilişkin yapılan açıklamada, "Gözaltına alınanlar derhal serbest bırakılmalıdır" denildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü kaynaklarından alınan bilgiye göre, 1 Mayıs'ta "korsan gösteri düzenleyecekleri" iddiasıyla yapılan üç ayrı operasyonda 92 kişi gözaltına alındı.

TKP, 1 Mayıs öncesinde gerçekleşen gözaltılara ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"1 Mayıs'a iki gün kala, çoğu İstanbul'da olmak üzere onlarca kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında bir TKP'li de bulunuyor. Yapılan, hükümetin kendince suç icat ederek 1 Mayıs'ın meşruluğuna gölge düşürmeye çalışmasıdır. Başta Taksim Meydanı olmak üzere 1 Mayıs'a keyfi yasaklar getiren iktidarın çabası boşunadır. Gözaltına alınanlar derhal serbest bırakılmalıdır."

Kaynak: ANKA / Güncel
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