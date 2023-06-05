TKİ, Dünya Çevre Günü'nde 'Meşe Palamudu Dikim Etkinliği' düzenledi

Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdürlüğü, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla "Meşe Palamudu Dikim Etkinliği" düzenledi.

TKİ'nin açıklamasına göre TKİ Genel Müdürü Dr. Hasan Hüseyin Erdoğan, etkinlik öncesi Genel Müdürlük'te yaptığı sunumda "Hayatına Meşe Kat" sloganıyla TKİ 1957 Hatıra Ormanı Projesi'ni tanıttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erdoğan, TKİ olarak proje çerçevesinde yıllık 5 bin, toplamda da 25 bin meşe fidanını toprakla buluşturacaklarını ifade ederek, 2022'de üretimi tamamlanan maden sahalarına, 200 hektarlık alana 500 binin üzerinde ağaç diktiklerini ve bu zamana kadar 11 milyon fidanı toprakla buluşturduklarını belirtti.

Erdoğan, geçen yıl Çan Linyitleri İşletmeleri Müdürlüğü'ndeki 300 hektar alanda toplam 800 bin lavanta fidesi dikimi gerçekleştirdiklerini kaydederek, "36 kişilik üretici ekibe de arıcılık bal kovanı ve arıcılık ekipman seti verdik. Bu projeyle organik lavanta balı üretimini birinci elden desteklemiş ve yerinde istihdam sağlamış olduk. Yöre halkından aldığımız olumlu geri dönüşlerden de son derece mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Çevreci madenciliğin her zaman öncelikleri olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Bu inançla sizlerin de desteğiyle ülkemizin geleceğine ve gelecek nesillere kalıcı miraslar bırakacağız. Birazdan TKİ 1957 Hatıra Ormanı Projemiz kapsamında toplam 200 meşe fidanını hep birlikte toprakla buluşturacağız." ifadelerini kullandı.