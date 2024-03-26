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TKDK IPARD III Birinci Çağrı Programı Tanıtıldı

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Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) IPARD III birinci çağrı programı tanıtıldı.

Vali Cahit Çelik, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü konferans salonundaki programda yaptığı konuşmada, Niğde'nin tarım ve hayvancılıkta önemli yere sahip olduğunu söyledi.

Niğde'de çok iyi projeler yapıldığını belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Son 5 yılda Niğde'den Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı'nda 867 proje desteklenerek 185 milyon lira hibe ödemesi yapıldı. 400 milyon lira değerinde yatırım gerçekleştirilerek 4 bin kişiye istihdam sağlandı. Bireysel sulama hibe desteklerinde de 3 bin 169 projeye 201 milyon lira hibe ödemesi yapıldı. Uzman Eller Projesi için 24 projeye toplam 5,9 milyon lira hibe verildi. Genç Çiftçi Projesi için 531 projeye toplam 15,9 milyon lira hibe verildi. KOP Ahır Ağıl Projeleri'nde ise 94 projeye toplam 14,1 milyon lira hibe verildi. Bu program kapsamında da Niğde'den çok güzel projeler çıkacağına inanıyorum."

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Aksaray İl Koordinatörü Salih Karlı da IPARD III kapsamında tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması konusunda ilana çıkıldığını aktararak, konu hakkında bilgi verdi.

Programa, Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Emin Çalışkan, Elma Üreticileri Birliği Başkanı Atilla Kaplan ve sektör temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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