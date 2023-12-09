Üye Girişi
Haberler

TKDF'nin verilerine göre yılın ilk 11 ayında 399 kadın erkekler tarafından katledildi

Son Güncelleme:
Abone Ol

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'nun (TKDF) kadın cinayetlerine ilişkin verilerine göre; yılın ilk 11 ayında 399 kadın, kasım ayında 49 kadın erkekler tarafından katledildi. TKDF tarafından yapılan açıklamada, 'İktidarın ve muhalefette bulunan partilerin acilen önleyici politikaların hayata geçirilmesi yönünde iradesinin ortaya konulması konusuna gerekli önemi vermesi gerekmektedir' denildi.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'nun (TKDF) kadın cinayetlerine ilişkin verilerine göre; yılın ilk 11 ayında 399 kadın, kasım ayında 49 kadın erkekler tarafından katledildi. TKDF tarafından yapılan açıklamada, "İktidarın ve muhalefette bulunan partilerin acilen önleyici politikaların hayata geçirilmesi yönünde iradesinin ortaya konulması konusuna gerekli önemi vermesi gerekmektedir" denildi.

TKDF, kadın cinayetlerine ilişkin kasım ayı verilerini açıkladı. Buna göre; kasım ayında 49 kadın erkekler tarafından katledildi. Yılın ilk 11 ayında ise medyaya yansıyan haberlere göre 399 kadın erkekler tarafından katledildi.

TKDF'nin yayınladığı raporda şunlar kaydedildi:

"1 Ocak 2023- 30 Kasım 2023 tarihleri arasında medyaya yansıyan haberlere göre 399 kadın erkekler tarafından katledildi. Kadınları öldüren erkeklerin 55 'i aile içinde 63'ü boşanma veya ayrılma aşamasında olduğu erkek. Katledilen kadınların 124'ü şüpheli ölüm. Kadınların 176'sı ateşli silahla, 80'i kesici aletle öldürüldü. Öldürülen kadınların 162'si evli, 96'sı bekar, 107'sinin medeni durumu bilinmiyor. Katledilen kadınların yaş aralığı 90-37 olarak yansıyor.

Genç ya da yaş almış diye bakılmadan katlediliyor kadınlar. En sevildikleri aile ortamında ya da en sevdikleri tarafından katlediliyorlar. Aylık bazda baktığımızda 1-30 Kasım tarihlerinde 49 kadın, erkekler tarafından katledildi bu ülkede. Anayasamızda kadın erkek eşittir ve yaşam hakkı korunmalı yazarken üstelik. Kadınları öldüren erkeklerin 16' sı aile içinden, 8'i boşanma veya ayrılma aşamasında olduğu erkek. Ülkemizde boşanmaların çok yüksek orandaki nedeni şiddet. Eril şiddet yaşanacak ortamı sağlayıp kadınları çözüm üretme durumunda bırakırken çözüm için çabalayan kadın evliliği bitirmeye kalktığında da şiddete maruz kalmakta ve katledilmekte.

Öldürülen Kadınların 21'evli,10'u bekar. Kadınların 34 'ü kendi evinde, 6'sı sokakta katledildi.

Bir ayın günlerinden fazla katliam yaşanıyor bu ülkede. Adına 'kadın kırımı' diyoruz. İktidarın ve muhalefette bulunan partilerin acilen önleyici politikaların hayata geçirilmesi yönünde iradesinin ortaya konulması konusuna gerekli önemi vermesi gerekmektedir."

Kaynak: ANKA / Güncel

Türkiye Aile İçi Şiddet Şiddet Kadın Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Keçiören Belediyesi hangi parti? Keçiören Belediye başkanı hangi partiden seçildi? Keçiören Belediye başkanı kimdir? Pınar Karşıyaka - Galatasaray Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Pınar Karşıyaka - Galatasaray Basket maçı ne zaman? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman? Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ilk 11'ler belli oldu mu? Beşiktaş-Fenerbahçe maçında kadroda kimler var? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hangi statta oynanacak? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı nerede, hangi stadyumda oynanıyor? Kocaeli yangını hangi fabrikada? Kocaeli yangını nerede çıktı? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 9 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Ateş Kuşları Hüma diziden ayrılıyor mu? Ateş Kuşları Hüma öldü mü, ölecek mi? John Wick 4 nereden izlenir? John Wick 4 hangi platformda var, netflix'de var mı? RANDEVUSUZ PASAPORT BAŞVURUSU YAPILIR MI? Pasaport için randevu almadan gidilir mi? Nüfus Müdürlüğünden randevu almaya gerek var mı? Benzine indirim var mı? 9 Aralık Benzine indirim gelecek mi? Güncel benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? BİM aktüel ürünler kataloğu - 9 Aralık indirimleri ve fırsatları: Bu Hafta Bim'e Hangi Ürünler Geliyor? İBB BURS SONUÇLARI SON DURUM || 2023-2024 İBB Genç Üniversiteli bursu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İBB burs sonucu nereden, nasıl öğrenilir? BENZİN KAÇ TL OLDU (9 ARALIK)? 1 litre benzin kaç lira? Benzine, mazota, motorine indirim geldi mi? The Game Awards 2023 kazananları kim oldu? Yılın en iyi oyunu belli oldu mu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title