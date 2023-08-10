Tkdf Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı Temmuz Ayı Raporu: "369 Çağrıdan 97'si Şiddet İhbarıdır.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF), Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı Temmuz 2023 Veri ve Analiz Raporu’nu açıkladı. Temmuz ayında yardım hattına gelen toplam 369 çağrıdan 97'sinin şiddet ihbarı olduğu belirtilen raporda, “Temmuz ayı içerisinde Ev içi Şiddet Acil Yardım Hattı’na ihbarı gelen ve yeni kayıt açılan toplam 97 şiddet vakasının 70’i ev içi şiddet ihbarıdır. Bu şiddet ihbarlarının 49’u eş şiddeti ihbarlarıdır. 14 çağrı sığınak talebinde bulunmuştur. Acil müdahale gerektiren 9 vaka ihbarı olmuştur. İhbar edilen şiddet vakalarını yüzde 37,19'u psikolojik ve yüzde 40,5'in fiziksel şiddet vakalarıdır. Gelen çağrılar göstermektedir ki kadınlar en çok en yakınlarındaki erkekler tarafından şiddete uğramaktadır" denildi.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF), Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı Temmuz 2023 Veri ve Analiz Raporu'nu açıkladı. Temmuz ayında yardım hattına gelen toplam 369 çağrıdan 97'sinin şiddet ihbarı olduğu belirtilen raporda, "Temmuz ayı içerisinde Ev içi Şiddet Acil Yardım Hattı'na ihbarı gelen ve yeni kayıt açılan toplam 97 şiddet vakasının 70'i ev içi şiddet ihbarıdır. Bu şiddet ihbarlarının 49'u eş şiddeti ihbarlarıdır. 14 çağrı sığınak talebinde bulunmuştur. Acil müdahale gerektiren 9 vaka ihbarı olmuştur. İhbar edilen şiddet vakalarını yüzde 37,19'u psikolojik ve yüzde 40,5'in fiziksel şiddet vakalarıdır. Gelen çağrılar göstermektedir ki kadınlar en çok en yakınlarındaki erkekler tarafından şiddete uğramaktadır" denildi.

TKDF, Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı Temmuz 2023 Veri ve Analiz Raporu'nu açıkladı. Rapora göre, Temmuz ayında yardım hattına 369 çağrı geldi. Bunlardan 97'sini şiddet ihbarları oluşturdu.

Raporda, şu tespitlere yer verildi:

"EV İÇİ ŞİDDET ACİL YARDIM HATTI 1-31 TEMMUZ 2023 TARİHLERİ ARASINDA TOPLAM 369 ÇAĞRI ALMIŞTIR"

"Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) tarafından yürütülen Ev İçi Şiddet Acil yardım Hattı 1-31 Temmuz 2023 tarihleri arasında toplam 369 çağrı almıştır. Bu çağrıların 63'ü İstanbul'dan gelmiştir. İstanbul'u, Ankara 35, Antalya 15 çağrıyla izlemiştir. Bu iller dışında toplam 24 ilden çağrı gelmiştir.

Bu iller şöyle sıralanmaktadır:

Adana: 9, Ankara: 35, Antalya: 15, Aydın: 9, Balıkesir: 1, Bursa: 4, Denizli: 1, Diyarbakır: 4, Erzurum: 1, Eskişehir: 5, Gaziantep: 1, Hakkari: 1, Hatay: 6, Mersin: 1, İstanbul : 63, İzmir: 11, Kayseri: 1, Kocaeli: 2, Konya: 1, Kütahya: 1, Malatya: 1, Manisa: 1, Muğla: 1, Tekirdağ: 3, Trabzon: 4, Ardahan: 1, Karabük: 3

En çok çağrının geldiği İstanbul ilinde çağrıların ilçelere göre dağılımı ise şu şekilde olmuştur:

Ümraniye: 5, Üsküdar: 2, Pendik: 3, Avcılar: 1, Bahçelievler: 5, Bakırköy: 1, Başakşehir: 2, Bayrampaşa: 1, Beşiktaş: 1, Beyoğlu: 1, Esenyurt: 1, Fatih: 2, Gaziosmanpaşa: 2, Kağıthane: 23, Küçükçekmece: 6, Sarıyer: 1, Şişli: 1, Zeytinburnu: 1.

Çağrıların şehir ve ilçeler arasındaki dağılımı göstermektedir ki, şehirlerin gelişmişlik seviyeleri, sosyoekonomik durumları fark etmeksizin farklı şehir ve ilçelerden şiddet ihbar ve deprem yardım çağrıları gelmiştir.

"EV İÇİ ŞİDDET HATTINA GELEN TOPLAM ÇAĞRI 90 BİN 538 OLMUŞTUR"

15 Ekim 2007'den günümüze ev içi şiddet hattına gelen toplam çağrı 90 bin 538 olmuştur. Bu çağrılar içerisinde Türkiye'nin tüm illerinden gelen ihbarlarla birlikte çok sayıda ülkeden (Almanya, Fransa, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Hollanda, Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, İsviçre, İran, Tunus, İngiltere, İsveç, Romanya, Libya, Japonya, Ukrayna, Gürcistan, Kenya, Kanada, Kazakistan, Yunanistan, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak ve Kıbrıs) gelen ev içi şiddet ihbarları yer almaktadır.

"İHBARI GELEN VE YENİ KAYIT AÇILAN TOPLAM 97 ŞİDDET VAKASININ 70'İ EV İÇİ ŞİDDET İHBARIDIR"

Temmuz ayı içerisinde Ev içi Şiddet Acil Yardım Hattı'na ihbarı gelen ve yeni kayıt açılan toplam 97 şiddet vakasının 70'i ev içi şiddet ihbarıdır. Bu şiddet ihbarlarının 49'u eş şiddeti ihbarlarıdır. 14 çağrı sığınak talebinde bulunmuştur. Acil müdahale gerektiren 9 vaka ihbarı olmuştur. 71 çağrıya hukuki bilgilendirme yapılmıştır. 32 çağrı karakola, 25 çağrı ise barolara yönlendirmiştir. Temmuz ayı içerisinde hatta gelen şiddet ihbarlarında belirtilen maruz kalanların yaşları 8-83 arasında değişmiştir. Gelen aramalar göstermektedir ki, ev içi şiddetin maruz kalanlarının büyük çoğunluğu kadınlardır (yüzde 92,7). Bu oranı yüzde 2,5 ile kız çocukları izlemektedir.

"İHBAR EDİLEN ŞİDDET VAKALARININ ÖNEMLİ ÇOĞUNLUĞU PSİKOLOJİK VE FİZİKSEL ŞİDDET VAKALARIDIR"

İhbar edilen şiddet vakalarının önemli çoğunluğu psikolojik ve fiziksel şiddet vakalarıdır (psikolojik şiddet yüzde 37,19; fiziksel şiddet yüzde 40,5). Bu şiddet türlerinin dışında gelen çağrıların yüzde 14,05'i sosyal şiddet, yüzde 3,3'ü cinsel şiddet ve yüzde 4,96'sı ekonomik şiddeti ihbar eden çağrılar olmuştur. Burada şunu belirtmekte fayda bulunmaktadır: Her ne kadar analiz yaparken şiddet türlerini birbirlerinden kavramsal olarak ayırmak kolayken, gerçek hayatta bu durum o kadar kolay olmamaktadır. Çoğu vakada birçok şiddet türü birlikte yer alabilmektedir, fakat bir ya da iki tanesi mağdur üzerindeki derin etkileri nedeni ile diğerinden öne çıkmakta ve mağdur tarafından dile getirilmektedir. Aynı zamanda fiziksel şiddet dışındaki şiddet türleri mağdurlar tarafından bilinmiyor olabilir. Ayrıca, farklı şiddet türleri biliniyor olsa dahi ihbarda bulunmak, o konuda yardım talep etmek için yeterince acil ve ciddi bir durum olarak değerlendirilmiyor olabilir.

"GELEN ÇAĞRILAR GÖSTERMEKTEDİR Kİ KADINLAR EN ÇOK EN YAKINLARINDAKİ ERKEKLER TARAFINDAN ŞİDDETE UĞRAMAKTADIR"

Acil yardım hattına gelen çağrılar göstermektedir ki, kadınlar en çok en yakınlarındaki erkekler tarafından şiddete uğramaktadır. Gelen çağrılar şiddetin en güvenli yer olduğunu varsaydığımız ev içerisinde kadınların hayatlarını paylaştıkları eşler ve diğer aile bireyleri tarafından uygulandığını göstermektedir. Eşler yüzde 56,5 ile saldırganlar içerisinde en geniş grubu oluşturmaktadır. Eşleri, yüzde 4,8 ile aile üyeleri ve yine yüzde 4,8 ile eski eşler takip etmektedir. Aile içerisinde genel anlamda anne, baba, ağabey, abla, kız ve oğlan çocuklar şiddet uygulayanlar olarak mağdurlar ya da ihbarda bulunanlar tarafından belirtilmiştir."