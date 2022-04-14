TİYATROCU GENCO ERKAL, 'CUMHURBAŞKANINA HAKARET' SUÇUNDAN BERAAT ETTİ

Tiyatro sanatçısı Genco Erkal, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla yargılandığı davada beraat etti.

İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına Genco Erkal avukatlarıyla katılırken, şikayetçi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı da duruşmada hazır bulundu. Genco Erkal'a destek için CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve oyuncu Meral Çetinkaya da duruşmaya katıldı.

SAVCI BERAAT İSTEDİ

Duruşma savcısı, Genco Erkal'ın dava konusu tweetlerinin eleştiri kapsamında kaldığını belirterek, beraat talep etti. Savcının davanın esasına ilişkin görüşüne katılmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı, Genco Erkal'ın tweetlerinde hakaret kastı olduğunu, cezalandırılması gerektiğini belirtti.

ELEŞTİRİDE BULUNUYORUM, HAKARET OLAMAZ

Duruşmada söz alan Genco Erkal, Ben eleştiride bulunuyorum. Burada hakaret olamaz dedi. Erkal'ın avukatı Turgut Kazan, son 7 yılda Türkiye'de 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla 169 bin soruşturma, 38 bin dava açıldığı belirterek, savcının mütalaasına katıldıklarını, beraat kararı verilmesini talep ettiklerini söyledi.

HAKARET SUÇUNUN UNSURLARI OLUŞMADI

Mahkeme, atılı suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi. Genco Erkal duruşma çıkışında basın mensuplarına Mutluyuz diyerek açıklama yaptı.

4 YIL 8 AYA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU

İddianamede Genco Erkal'ın 3 farklı paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği belirtilerek, 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyordu.