Tiyatro sanatçısı sokak köpeklerini beslerken saldırıya uğradığı iddiasıyla şikayetçi oldu - Haberler

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Tiyatro sanatçısı sokak köpeklerini beslerken saldırıya uğradığı iddiasıyla şikayetçi oldu

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı Çiğdem Mine H.'nin, sokak köpeklerini beslerken tartıştığı Aydın K. ve oğlu Emrah K.'nin saldırısına uğradığı anların güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı Çiğdem Mine H.'nin, sokak köpeklerini beslerken tartıştığı Aydın K. ve oğlu Emrah K.'nin saldırısına uğradığı anların güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde Aydın K. ve Emrah K.'nin, tartıştıkları Çiğdem Mine H.'yi yumruk darbesiyle yere düşürdüğü ve yerde tekmeledikleri görüldü. Öte yandan gözaltına alınan Aydın K. ve Emrah K., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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