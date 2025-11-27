Haberler

Tiyatro Mitos'dan Darüşşafaka Öğrencilerine Özel Destek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tiyatro Mitos, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla Darüşşafaka Eğitim Kurumları ile iş birliği yaparak her oyunu için 10 koltuk ayırıyor. Proje ile öğrencilerin sanata erişimi kolaylaştırılacak.

(İSTANBUL) - Tiyatro Mitos, öğrenciler için eğitimde fırsat eşitliği sağlayarak çağdaş eğitim esaslarına göre eğitim sunan Darüşşafaka Eğitim Kurumları ile anlamlı bir iş birliğine imza attı. Proje kapsamında Tiyatro Mitos'un her oyununda, Darüşşafakalı 10 öğrenci için koltuk ayrılacak.

Herkes için tiyatro felsefesiyle hareket eden ve askıda bilet uygulamasını hayata geçiren ilk tiyatrolardan olan Tiyatro Mitos, anlamlı bir kampanyaya daha imza attı. Tiyatro bünyesinde sahne alan her oyunda, Darüşşafakalı öğrenciler için 10 bilet ayrılacak. Tiyatronun kurucularından Şenol Önder ve Arzu Önder'in yürüttüğü sosyal sorumluluk projesi, Darüşşafakalı öğrencilerin sanata erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirildi.

Ödüllü oyun "Yan Rol" de destekliyor

Kampanya, Tiyatro Mitos'un mevcut repertuvarındaki tüm oyunları kapsıyor. Ödüllü oyun "Yan Rol" için de her gösterimde 10 koltuk Darüşşafakalı öğrencilere ayrılacak. "Yan Rol" oyununun başarılı oyuncusu Merve Polat da, projenin aktif destekçilerinden biri oldu.

"Sanatın iyileştirici gücünü paylaşmalıyız"

Tiyatronun kurucularından Şenol Önder projeyle ilgili yaptığı açıklamada sanatın kapsayıcı gücüne vurgu yaparak, "Tiyatro Mitos olarak biz sanatı bir lüks değil, temel bir hak olarak görüyoruz. Darüşşafakalı çocuklarımızın hayata ve sanata eşit şartlarda başlaması bizim için vicdani bir sorumluluk" ifadelerini kullandı.

Arzu Önder ise "Darüşşafaka'nın misyonu Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmak. Biz de onların bu onurlu mücadelesine, en iyi bildiğimiz yolla, yani tiyatroyla destek oluyoruz. Sanatla büyüyen her çocuk gelecekte daha empati kurabilen, daha vizyon sahibi bir birey olur. Kampanyamızın hem tiyatro camiasına hem de tüm sanatseverlere ilham vermesini diliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Güncel
Papa 14. Leo, Ankara'da! İşte ilk görüntüler ve karşılayan isim

Türkiye'ye ayak bastı! İşte ilk görüntüler ve karşılayan isim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'yi ayağa kaldıran saldırı! Trump'tan 500 ilave Ulusal Muhafız hamlesi

Saldırganın kimliğini açıklayan Trump, Pentagon'a talimatı verdi
Mbappe hayret içinde kaldı! Xabi Alonso Arda Güler'den maç sonu özür diledi

Arda'dan özür dilettiren asist
Babasının küllerini Anfield çimlerine döktürdü

Eline alıp döktüğü şeyi tahmin edemezsiniz
Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun

Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun
ABD'yi ayağa kaldıran saldırı! Trump'tan 500 ilave Ulusal Muhafız hamlesi

Saldırganın kimliğini açıklayan Trump, Pentagon'a talimatı verdi
Bahçeli'nin sözleri, Dilek İmamoğlu'nu küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla

Bahçeli'nin sözleri, küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla
İBB davasında tarih karmaşası

İBB davasında tarih karmaşası
Damadın kız isteme töreninde söyledikleri, herkesi gözyaşlarına boğdu

Damadın kız istemede söyledikleri herkesi ağlattı
Cani koca uzaklaştırma kararı bittiği gibi eşini tüfekle öldürdü

Uzaklaştırma kararı bittiği gibi eşini vahşice öldürdü
Dev sitedeki yangında bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 44'e yükseldi, 279 kişi kayıp

4 bin kişi yaşıyordu! Dev sitedeki yangında bilanço ağırlaşıyor
Şehir diken üstünde! Doğal gaz patlaması sonucu 2 ev çöktü

Halk diken üstünde! Şehirdeki patlama ortalığı savaş alanına çevirdi
Bakan Güler, ihraç edilen teğmenlerle ilgili bir gerçeği ilk kez açıkladı

O teğmenle ilgili gerçeği ilk kez açıkladı: Bunu yapmaya hakkı var mı?
Fenerbahçe-Galatasaray derbisini televizyon başında izleyecekler bir ilki yaşayacak

Derbiyi televizyon başında izleyecekler bir ilki yaşayacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.