Tiyatro Mitos'dan Darüşşafaka Öğrencilerine Özel Destek

(İSTANBUL) - Tiyatro Mitos, öğrenciler için eğitimde fırsat eşitliği sağlayarak çağdaş eğitim esaslarına göre eğitim sunan Darüşşafaka Eğitim Kurumları ile anlamlı bir iş birliğine imza attı. Proje kapsamında Tiyatro Mitos'un her oyununda, Darüşşafakalı 10 öğrenci için koltuk ayrılacak.

Herkes için tiyatro felsefesiyle hareket eden ve askıda bilet uygulamasını hayata geçiren ilk tiyatrolardan olan Tiyatro Mitos, anlamlı bir kampanyaya daha imza attı. Tiyatro bünyesinde sahne alan her oyunda, Darüşşafakalı öğrenciler için 10 bilet ayrılacak. Tiyatronun kurucularından Şenol Önder ve Arzu Önder'in yürüttüğü sosyal sorumluluk projesi, Darüşşafakalı öğrencilerin sanata erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirildi.

Ödüllü oyun "Yan Rol" de destekliyor

Kampanya, Tiyatro Mitos'un mevcut repertuvarındaki tüm oyunları kapsıyor. Ödüllü oyun "Yan Rol" için de her gösterimde 10 koltuk Darüşşafakalı öğrencilere ayrılacak. "Yan Rol" oyununun başarılı oyuncusu Merve Polat da, projenin aktif destekçilerinden biri oldu.

"Sanatın iyileştirici gücünü paylaşmalıyız"

Tiyatronun kurucularından Şenol Önder projeyle ilgili yaptığı açıklamada sanatın kapsayıcı gücüne vurgu yaparak, "Tiyatro Mitos olarak biz sanatı bir lüks değil, temel bir hak olarak görüyoruz. Darüşşafakalı çocuklarımızın hayata ve sanata eşit şartlarda başlaması bizim için vicdani bir sorumluluk" ifadelerini kullandı.

Arzu Önder ise "Darüşşafaka'nın misyonu Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmak. Biz de onların bu onurlu mücadelesine, en iyi bildiğimiz yolla, yani tiyatroyla destek oluyoruz. Sanatla büyüyen her çocuk gelecekte daha empati kurabilen, daha vizyon sahibi bir birey olur. Kampanyamızın hem tiyatro camiasına hem de tüm sanatseverlere ilham vermesini diliyoruz" diye konuştu.