Tiyatro gösterisinden elde ettikleri gelirle okullarına ağaç diktiler

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Silopi ilçesinde Milli Egemenlik İlkokulu öğrencileri sergiledikleri tiyatro gösterisinin geliri ile TEMA Vakfı aracılığı okul bahçesine ağaç dikti.

Ağaçların dikimi dolayısıyla okulda düzenlenen etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, TEMA Vakfı Şırnak Temsilcisi Fehmi Avcı, TEMA Vakfı Silopi Temsilcisi Nesrin Ecer, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte, tiyatro gösterisinden elde edilen gelirle okulun bahçesine ağaç dikildi.

Okulda sınıf öğretmeni Sevinç Güneş, "e-Twinning projesi sebebiyle burada bir ağaçlandırma yaptık. Aslında çocuklar yoluyla sanatı doğaya aktardık. Bizim için çok kıymetliydi. Öğrencilerimizin oluşturduğu tiyatro gösterisinin neticesinde elde ettiğimiz geliri okulumuzu ağaçlandırmaya harcadık." dedi.