Titus Tüneli'nin Üstünde Yangın Çıktı, Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı

Titus Tüneli'nin Üstünde Yangın Çıktı, Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı
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Hatay'ın Samandağ ilçesindeki tarihi Titus Tüneli'nin üst kısmında çıkan çalılık yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından hızlı bir şekilde kontrol altına alındı. Yangında tarihi yapıya zarar gelmedi.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde tarihi Titus Tüneli'nin üst kısmında çıkan çalılık yangını çevreye yayılmadan söndürüldü.

İlçedeki Kapısuyu Mahallesi'nde bulunan tarihi Titus Tüneli'nin üst kısmındaki çalılıkta öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Orman işçilerinin sarp kayalıklarda verdiği mücadeleye havadan da helikopter destek verdi. Alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Ekipler, soğutma çalışmalarına devam ederken yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlattı. Yangında tarihi yapıya zarar gelmedi.

Haber- Kamera: Alican GÜMÜŞ HATAY

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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