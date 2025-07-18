Titra Teknoloji, IDEF 2025'te PARS VTOL ile Yer Alacak

Pasifik Teknoloji'nin savunma sanayisi alanında faaliyet gösteren şirketi Titra Teknoloji, PARS VTOL ile 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) yerini alacak.

Şirket açıklamasına göre, Titra Teknoloji, IDEF 2025'te çok sayıda yeni platformun tanıtımını gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Titra mühendisleri tarafından geliştirilen PARS Gözcü İHA'nın geliştirilmesi ile ortaya çıkan yeni nesil PARS VTOL, sabit kanatlı insansız hava araçlarında (İHA) yenilenen yapısı ve gelişmiş kabiliyetleriyle sunulacak.

PARS, keşif, gözetleme ve hedef tespiti gibi taktik operasyonlara yönelik tasarlandı.

Platformun tüm teknik özellikleri ve yetenekleri, IDEF 2025 kapsamında düzenlenecek tanıtımda detaylı olarak paylaşılacak.