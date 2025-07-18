Titra Teknoloji, IDEF 2025'te PARS VTOL ile Yer Alacak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Titra Teknoloji, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) yeni nesil PARS VTOL insansız hava aracını tanıtacak. Gelişmiş özellikleri ile dikkat çeken PARS, keşif ve gözetleme operasyonları için tasarlandı.

Pasifik Teknoloji'nin savunma sanayisi alanında faaliyet gösteren şirketi Titra Teknoloji, PARS VTOL ile 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) yerini alacak.

Şirket açıklamasına göre, Titra Teknoloji, IDEF 2025'te çok sayıda yeni platformun tanıtımını gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Titra mühendisleri tarafından geliştirilen PARS Gözcü İHA'nın geliştirilmesi ile ortaya çıkan yeni nesil PARS VTOL, sabit kanatlı insansız hava araçlarında (İHA) yenilenen yapısı ve gelişmiş kabiliyetleriyle sunulacak.

PARS, keşif, gözetleme ve hedef tespiti gibi taktik operasyonlara yönelik tasarlandı.

Platformun tüm teknik özellikleri ve yetenekleri, IDEF 2025 kapsamında düzenlenecek tanıtımda detaylı olarak paylaşılacak.

Kaynak: AA / Tolga Yanık - Güncel
İnan Kıraç'ın aileyi karıştıran evliliği hakkında mahkemeden karar çıktı

Aileyi karıştıran evlilik hakkında mahkeme son noktayı koydu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Memurlara tanınan doğum izni hakkının detayları! Maaşta kesinti olacak mı?

Memurların doğum izni hakkının detayları! Maaşta kesinti olacak mı?
title