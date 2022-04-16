Tisserand 2 maç sonra kadroda
İhlas Haber Ajansı - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Marcel Tisserand, 2 maç aranın ardından Göztepe mücadelesinde yedek kulübesinde yer aldı.
Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Marcel Tisserand, 2 maç aranın ardından Göztepe mücadelesinde yedek kulübesinde yer aldı.
Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile Göztepe arasında oynanan mücadelede 2 maçın ardından sarı-lacivertlilerin Kongolu stoperi Marcel Tisserand kadroda yer aldı. Tecrübeli stoper, Kayserispor ve Galatasaray maçlarında herhangi bir sakatlığı olmamasına rağmen kadroda yer almamıştı.
(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
İhlas Haber Ajansı / Güncel