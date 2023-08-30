TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Açıklaması

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Akkol, mesajında, ulusun bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini zafere ulaştıran 30 Ağustos Zaferi'nin 101. yılını büyük gurur ve mutlulukla kutladığını belirtti.

Aziz vatan topraklarının düşman işgalinden kurtuluşunu simgeleyen, milletin yüzyıllar boyu gururla anacağı 30 Ağustos Zaferi'nin kurtuluş destanının en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurgulayan Akkol, şunları kaydetti:

"Zaferimizin 101. yılını büyük bir gururla kutlarken, bu zaferin mirasını geleceğe taşıma sorumluluğu ile ülkemizin ve çalışma hayatımızın gelişmesi için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle şahsım ve konfederasyonumuz adına, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize saygı ve minnetlerimi sunuyorum. Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."???????