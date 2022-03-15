TİSK'ten Yapay Zeka Teknolojisiyle İş Kazalarını Önleme Projesi

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ile iş sağlığı ve güvenliği (İSG) kültürünü işletmelere yerleştirmek amacıyla faaliyet gösteren TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı, Yapay Zeka Teknolojisiyle İş Kazalarını Önleme Projesi'ni hayata geçirdi.

TİSK'ten yapılan yazılı açıklamada, projeyle maddi ve manevi kayıplara yol açan kazaların önüne yapay zeka teknolojisi yardımıyla geçilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Projenin yapay zeka teknolojisinin getirdiği faydalar ile işletmelere kolaylıklar sağlayacağı vurgulanarak, şu bilgilere yer verildi:

"İSG alanında teknolojik bir çözüm sunan proje ile yapay zeka destekli İSG video analiz yazılım platformu Intenseye teknolojisi kullanılarak işletmelerde yaşanan iş kazaları önlenebilir hale gelecek. Ek donanım gereksinimi olmadan, yazılım platformunun iş yerlerindeki mevcut kameralarla entegrasyonu ile üretim sahasındaki iş kazası riskleri önceden belirlenebilecek. Proje ile işletmelere, salgın sürecinde sosyal mesafe kuralları, koruyucu ekipman kontrolü, alan yönetimi, araç ve ekipman takibi gibi konular başta olmak üzere iş yerinin ihtiyaçlarına özel yaklaşımlar sunuluyor. Ayrıca, projede kişisel verilerin gizliliği ve çalışanlar için bilgi güvenliği de ön planda tutuluyor. TİSK ekosisteminde yer alan farklı sektörlerden 200 tesisin teknoloji entegrasyonu, proje kapsamında TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfınca desteklenecek."

"Teknoloji çözümleriyle işletmelere fayda sağlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Hinginar, İSG'nin her zaman öncelikli konularından biri olduğunu bildirdi.

Çalışma hayatına sürdürülebilir katkılar sunmak için İSG alanındaki çalışmalarına büyük bir özveriyle devam edeceklerini vurgulayan Hinginar, şunları kaydetti:

"İşletmelerimiz ve çalışanlarımız için İSG konusu her zaman önceliklerimizden biri oldu. Kuruluşumuzdan bu yana İSG kültürünü işletmelerimize yerleştirmeyi ve yaygınlaştırmayı hedefledik. İşletmelerde ve üretim sahalarındaki iş kazaları risklerini önlemek için çalıştık; olası iş kazalarında meydana gelen yaralanmalarda çalışanlarımızı en hızlı şekilde sağlıklarına kavuşturmak için çalışmalarımızı yürüttük. İşletmelerimizi ve çalışanlarımızı koruma hedefiyle çalışmalarımızı yürütürken, bugün içinde bulunduğumuz dijital dönüşüm çağında yeni teknoloji çözümleri ile işletmelerimize fayda sağlamanın gururunu yaşıyoruz. Teknolojinin getirdiği yenilikler ve sürdürülebilir çözümler ile bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da işletmelerimizin ve çalışanlarımızın her daim yanında olacağız. Türk çalışma hayatına ve ülkemize büyük katkı sunacağına inandığımız bu değerli projenin iyi uygulama örneklerinin teşvik edilmesine vesile olacağına canı gönülden inanıyorum."

"Hedefimiz, Türkiye'de sıfır kaza"

TİSK Genel Sekreteri ve Vakfın Başkan Yardımcısı Akansel Koç da araştırmalara göre, her 7 saniyede bir çalışanın iş kazası geçirdiğine dikkati çekti.

Akansel, çalışanların hayatını ve sağlığını riske eden iş kazalarının işletmeleri ve Türkiye'nin rekabet gücünü de olumsuz etkilediğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İş yerindeki verimlilik ve iş kalitesindeki artış, çalışanlar için sağlıklı ve güvenli çalışma şartlarının sağlanması ile doğru orantılı. Bu kapsamda, hayata geçirdiğimiz bu projenin bütünsel bir yaklaşımla çalışanlarımızın sağlığını korumak başta olmak üzere, işletmelerimizin üretim kapasitesini ve verimliliğini artıracağına; aynı zamanda ülkemizin de rekabet gücüne güç katacağına inanıyoruz. Bu amaçla hayata geçirdiğimiz projemizde hedefimiz Türkiye'de sıfır kazaya adım adım yaklaşmak. İSG kültürünün yaygınlaştırılmasında önemli bir uygulama olarak gördüğümüz ve sıfır kazaya yolculuk temasıyla hayata geçirdiğimiz projenin ülkemize ve tüm paydaşlara örnek olmasını temenni ediyor, tüm işletmelerimize hayırlı olmasını diliyorum."