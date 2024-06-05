TİSK Başkanı Akkol: Sürdürülebilir Ekonomik Büyümeyi Destekliyoruz

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, "TİSK olarak, sürdürülebilir ekonomik büyümeyi, üretken istihdamı ve insana yakışır işi desteklemeye kararlıyız. Bunun, yatırım ve istihdamı teşvik eden kapsamlı stratejilerle başarılabileceğinin farkındayız." dedi.

Akkol, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) İsviçre'nin Cenevre kentinde devam eden 112. Uluslararası Çalışma Konferansı'nda Türkiye'nin işveren delegesi olarak Genel Kurul'a hitap etti.

Güç dengesizlikleri, ekonomik krizler ve eşit olmayan ekonomik fırsatlar da dahil olmak üzere pek çok küresel güçlükle karşı karşıya olduklarını belirten Akkol, şöyle devam etti:

"Bu bağlamda, Genel Direktör bu yıl ki raporunda 'toplumsal sözleşmenin yenilenmesi' gibi çok önemli bir konuya odaklanmış. Rapordan çıkardığımız temel sonuç; sosyal adaleti sağlamak için hesap verebilir ve kapsayıcı politikalara ihtiyacımız olduğudur. Sosyal adaletin, barış ve istikrarın temeli olduğuna inanıyoruz. Bu fırsattan yararlanarak artık 'Küresel Sosyal Adalet Koalisyonu'nun ortaklarından biri olduğumuzu açıklamak istiyorum. Bu küresel koalisyonu, sürdürülebilir kalkınma hedeflerini ilerletmek için çok önemli bir platform olarak görüyoruz. Bu vesileyle, Türkiye'nin işverenleri olarak koalisyonun hedeflerine ulaşması konusundaki kararlılığımızı vurgulamak istiyorum."

"Sürdürülebilir işletmeler, sosyal adaletin sağlanmasında önemli"

Akkol, "TİSK olarak, sürdürülebilir ekonomik büyümeyi, üretken istihdamı ve insana yakışır işi desteklemeye kararlıyız. Bunun, yatırım ve istihdamı teşvik eden kapsamlı stratejilerle başarılabileceğinin farkındayız." diye konuştu.

Sürdürülebilir işletmelerin, insana yakışır iş ve sosyal adaletin sağlanmasında önemli bir role sahip olduğuna dikkati çeken Akkol, "Bu nedenle, işverenler, çalışanlar ve bir bütün olarak toplum için daha iyi sonuçlar yaratmak amacıyla sıkı çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

"İş kazalarını azaltmak için şirketlere teknoloji desteği sağlıyoruz"

TİSK olarak özellikle kadınlara ve gençlere yönelik insana yakışır iş fırsatları sunmaya kararlı olduklarını vurgulayan Akkol, şunları kaydetti:

"Yeşil ve dijital beceri ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak beceri kazandırma programlarımızı genişlettik. İşverenlerimize dijital ve yeşil dönüşüm süreçlerinde rehberlik etmekten gurur duyuyoruz. Yapay zeka kullanımını teşvik ediyor ve iş kazalarını düşürmek için şirketlere teknoloji desteği sağlıyoruz. Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği kurumları ile başarılı projelerle sonuçlanan güçlü iş birliklerimiz var."

"Küresel zorlukların üstesinden gelmek için çabalarımızı birleştirmemiz şart"

Akkol, hükümet ve sendikalarla güçlü bir diyalog içinde çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geçtiğimiz ay Bakanlığımız liderliğinde Çalışma Meclisi'nde bir araya geldik. İş gücü piyasası için değerli sonuçlar yaratan güçlü bir sosyal diyalog örneği sergiledik. 2019'dan bu yana her yıl 'Birlikte Mümkün' sloganıyla 'Ortak Paylaşım Forumu' düzenliyoruz. Forum, işçiler, işverenler, kamu kurumları ve uluslararası kuruluşlardan saygın temsilcileri bir araya getiriyor. Genel Direktörün ve ILO ekibinin her yıl ki çok değerli desteklerini şükranla karşılıyorum. Ulusal eylemlerimiz büyük önem taşımaktadır. Bununla birlikte, küresel zorlukların üstesinden gelmek için çabalarımızı birleştirmemiz şarttır. Bu konferans açık diyalog, paylaşılan deneyim ve ortak kararlılık etrafında güçleri birleştirmek için büyük bir fırsattır."