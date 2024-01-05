TİSK Başkanı Akkol: Genç nüfusa daha fazla fırsat sunmalıyız

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Türkiye'nin potansiyeline ve genç nüfusuna güvendiklerini belirterek, "Genç nüfus açısından birçok ülkeden iyi durumdayız. 15-24 yaş arası 13 milyon gencimiz var. Bu sayı 130 ülkenin toplam nüfusundan daha fazla. Gençlerimizi daha iyi anlayacak, onlara daha fazla fırsat sunacak yaklaşımlara ihtiyacımız var." dedi.

Akkol, TİSK tarafından 5'incisi bu yıl "Cumhuriyetin 100. Yılında Çalışma Hayatı" temasıyla Çırağan Sarayı'nda düzenlen Ortak Paylaşım Forumu'nun (OPF) öğleden sonraki oturumunda konuştu.

İlkini 2019 yılında düzenledikleri forumun, sosyal diyaloğun en güzel örneklerinden biri olduğunu ifade eden Akkol, "Birlikte Mümkün Türkiye" mottosuyla işçi, işveren ve kamuyu bir araya getirdiklerini söyledi.

Teknolojide çığır açan gelişmelerle dünyanın hızlı bir değişim içerisinde olduğuna dikkati çeken Akkol, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı'na en iyi şekilde hazırlanmayı önceliğimiz yaptık. Değişen dünyada kendisini durmaksızın dönüştüren bir ülkeyiz. Bu dönüşümde çalışma hayatımız kritik rol oynuyor. Bu nedenle bu yıl cumhuriyetimizde çalışma hayatındaki ilkleri, yaşanan dönüm noktalarını ele almak istedik. Sektörlerinde ilk fabrikaları, üretimleri ve ihracatları ülkemize kazandıran kurumlarımız TİSK çatısı altında bugün burada bizimle. Tüm üyelerimize, ülkemize yaptıkları kıymetli katkılar için teşekkür ediyorum."

"Teşkilatımız ve projelerimizle deprem bölgesine desteğe devam ediyoruz"

Akkol, Türkiye'nin 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerle sarsıldığını anımsatarak, "TİSK ekosistemi 6 Şubat'tan beri deprem bölgesinde. Madencilerimiz, arama kurtarma ekiplerimiz, yüzlerce can kurtardı. Ekosistemimizin ayni ve nakdi desteği sadece ilk 1-2 haftada 10 milyarlar lirayı aştı. Bağıştan çadıra, dev konteyner kentlere, gıdadan psikolojik desteğe üye sendika ve işletmelerimiz ile her ihtiyaca koştuk." diye konuştu.

Bölgedeki çocukları da unutmadıklarını söyleyen Akkol, "Yeşilay işbirliğiyle Benim Kulübüm Yeşilay gezici tırımızı hazırladık. Yüzlerce Yeşilay gönüllümüzü, psikolog ve eğitmeni, oradaki çocuklarla buluşturduk. Tüm bunları da reklamsız yaptık, yapıyoruz. Mart ayında 'bölgeyi yalnız bırakmayacağız' diye bölge halkına ve devletimize TİSK olarak söz vermiştik. Bunu tüm kamuoyuyla da paylaşmıştık. Biz halen oradayız. Teşkilatımız ve projelerimizle bölgeye maddi manevi destek vermeye devam ediyoruz." dedi.

"Pozitif mesajlarla çalışma hayatına katkı sunmaya gayret ettik"

Akkol, Hükümet tarafından önce Orta Vadeli Programın ardından da 12. Kalkınma Planının açıklandığını anımsatarak, şöyle konuştu:

"Her çalışma da çok kapsamlı. Üretimin, istihdamın ve yatırımın teşvik edilmesiyle ilgili yapısal reformları içeriyor. TİSK olarak devletimizle, çalışanlarımızla, programlardaki konulara odaklanarak, milletimize fayda sağlayacak çözümler üretmeye hazırız. Bu yaklaşımla, asgari ücretten gelir vergisi alınmamasını hem çalışanlarımız hem de işverenlerimiz için büyük bir kazanım olarak görüyoruz. Ülkemiz, Avrupa'da bunu uygulayan sadece iki ülkeden biri."

2023'te de pozitif mesajlarla çalışma hayatına katkı sunmaya gayret ettiklerini belirten Akkol, "Tüm paydaşlarımızın faydası için azami çaba gösterdik, TİSK'in birleştirici ve sosyal diyaloğa açık yaklaşımı aynı şekilde devam edecek." dedi.

"Türkiye'nin en fazla burs veren ekosistemiyiz"

"Her daim gündemimizde olan diğer bir konu işimizin yarını." diyen Akkol, "Ülkemizin potansiyeline, genç nüfusuna ve çalışkan insanına güveniyoruz. Genç nüfus açısından birçok ülkeden iyi durumdayız. 15-24 yaş arası 13 milyon gencimiz var. Bu sayı 130 ülkenin toplam nüfusundan daha fazla. Ortanca yaşımız 32. Amerika, Çin, Japonya, Almanya, İngiltere ve Fransa'dan ortalama 8 yaş fazla daha genciz. Gençlerimizi daha iyi anlayacak, onlara daha fazla fırsat sunacak yaklaşımlara ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

TİSK'in, Türkiye'nin en fazla burs veren ekosistemi olduğuna dikkati çeken Akkol, MESS Yarınım Burs Programıyla 8 yılda 40 bine yakın öğrenciye temas edildiğini, TİSK Mikrocerrahi Vakfı'nın Yarının Sağlıkçıları Burs Programı ile de Türkiye'nin en yüksek sağlık bursunun verildiğini vurguladı.

Akkol, TİSK'in üye işletmelerinde "Türkiye'nin Sıfır Kazaya Yolculuğu" uygulaması başlattığını belirterek, 150 tesiste yapay zeka teknolojisi ile olası iş kazalarının önüne geçildiğini ve 1,5 yılda 25 milyon güvensiz durum ve davranışın tespit edildiğini söyledi.

"Ortak akılla aldığımız kararlar bize güç veriyor"

TİSK olarak son yıllarda "Çalışma Hayatının Davosu" olarak nitelendirilen Ortak Paylaşım Forumu başta olmak üzere istişare odaklı birçok çalışma yürüttüklerini anımsatan Akkol, şöyle devam etti:

"Kasım ayında Çalışma Hayatı İstişare Toplantısı düzenledik. İş dünyası ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızı bir araya getirdik. Ekim ayında 'Birlikte Daha Güçlü Bir Gelecek Zirvesi' yaptık. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz ve bakanlarımız zirvemizdeydi. Sektörlere yönelik sorunlarımızı değerlendirdik. İki senedir İş Hukuku Değerlendirme Sempozyumu düzenliyoruz. Bu sempozyum, Bölge Adliye Mahkemesi kararlarının objektif şekilde istişare edildiği ilk ve tek örnek. OPF'de ortak kararla kurduğumuz gençlik ve kadın komitelerimiz var. Komitelerimizde kamu, işçi, işveren olarak genç ve kadınların istihdamına yönelik konuları değerlendiriyor, somut aksiyonlar alıyoruz. Ortak akılla aldığımız kararlar bize güç veriyor, ülkemize güç veriyor. Sorunlar olur, problemler olur ama bunları çözecek olan yine bizleriz. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında olduğu gibi ikinci yüzyılında da durmadan yarını üretmeye devam edeceğiz."