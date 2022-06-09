TİSK Başkanı Akkol'dan kayıt dışıyla mücadele vurgusu Açıklaması - Haberler

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TİSK Başkanı Akkol'dan kayıt dışıyla mücadele vurgusu Açıklaması

AA - Özcan Yıldırım - Güncel
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TİSK Başkanı Akkol'dan kayıt dışıyla mücadele vurgusu Açıklaması

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, kayıt dışı çalışanların her türlü krizden etkilenen en kırılgan grup olduğunu belirterek, "Kayıt dışılığın önlenmesi, verimli istihdam ve insana yakışır işler yaratılması için oldukça önemli." dedi.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, kayıt dışı çalışanların her türlü krizden etkilenen en kırılgan grup olduğunu belirterek, "Kayıt dışılığın önlenmesi, verimli istihdam ve insana yakışır işler yaratılması için oldukça önemli." dedi.

Akkol, Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) İsviçre'nin Cenevre kentinde devam eden 110. Uluslararası Çalışma Konferansı'nda Türkiye'nin işveren delegesi olarak Genel Kurula hitap etti.

Türkiye işveren delegesi olarak zor zamanlarda yürüttükleri çalışmaların ILO ilkeleriyle paralel olduğunun altını çizen Akkol, şu ifadeleri kullandı:

"Kovid-19 salgını döneminde işçilerimizi korumak için gerekli tüm önlemleri aldık, hükümet ve işçi temsilcileri ile güçlü sosyal diyaloğu sürdürdük. Üye şirketlerimiz istihdam seviyelerini korumayı öncelik olarak gördük. İş gücü piyasasının dönüşümü için kapsamlı eğitim programları uyguladık."

"Sorunlarla başa çıkabilmek için güçlerimizi birleştirmeliyiz"

Kayıt dışıyla mücadelenin önemine işaret eden Akkol, "Her türlü krizden etkilenen en kırılgan grup kayıt dışı çalışanlar. Az gelişmiş ülkelerde kayıt dışı çalışan oranı yaklaşık yüzde 90'ı buluyor. Kayıt dışılığın önlenmesi, verimli istihdam ve insana yakışır işler yaratılması için oldukça önemli." dedi.

Kalkınmanın yalnızca bütünsel yaklaşımla mümkün olduğuna inandıklarını vurgulayan Akkol, şunları kaydetti:

"Bu konuda hükümetler, işverenler ve çalışanların bir araya gelmesi yaratıcı çözümler üretecektir. Ulusal çabaların önemi çok büyük olsa da küresel sorunlarla başa çıkabilmek için güçlerimizi birleştirmeliyiz. Bu konferansta elde edilen sonuçlar daha iyi bir gelecek için kılavuz olacaktır."

AA / Özcan Yıldırım - Güncel

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