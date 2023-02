TİSK Başkanı Akkol'dan, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin açıklama Açıklaması

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarının en kısa sürede sarılabilmesi için devletin yaptığı çalışmalara azami destek vereceklerini belirtti.

Akkol, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremler nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Büyük fedakarlıkla sürdürülen kurtarma çalışmalarının ve gelişmelerin dikkatle takip edildiğini belirten Akkol, şunları kaydetti:

"TİSK olarak depremin yaralarının en kısa sürede sarılabilmesi için devletimizin yaptığı çalışmalara azami destek vereceğimizi, bölge halkımızın ve devletimizin her türlü yardımla yanında olacağımızı bir kez daha ifade etmek isteriz. Şimdi birlik ve beraberlik içinde yaralarımızı sarma zamanı. Biz de her türlü yardım için her zaman olduğu gibi hazırız. Milletimizin başı sağ olsun."