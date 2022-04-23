TİSK Başkanı Akkol'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı Açıklaması - Haberler

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TİSK Başkanı Akkol'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı Açıklaması

AA - Özcan Yıldırım - Güncel
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TİSK Başkanı Akkol'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı Açıklaması

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akkol, mesajında, TBMM'nin açılışının 102. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamanın gurur ve mutluluğu içerisinde olduklarını ifade etti.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bu anlamlı günü armağan ettiği çocukları ülkenin gerçek sahipleri ve geleceklerinin teminatı olarak gördüklerini belirten Akkol, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın geçmişten aldıkları güçle milletimizin istikbaline en iyi şekilde yön vereceğine olan inancımız tamdır. Bizler de çocuklarımıza daha iyi bir gelecek sunabilmek için her zaman olduğu gibi var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

"23 Nisan, aziz milletimizin gücü ve kararlılığı sayesinde ulusal egemenliğimizin tescillendiği tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biridir." değerlendirmesinde bulunan Akkol, Cumhuriyetin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitleri rahmetle anarak, gazilere saygı ve minnetlerini sundu.

AA / Özcan Yıldırım - Güncel

Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Çocuk, Tisk, Güncel, Haberler

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