TİSK Başkanı Akkol, 19 Mayıs'ı gençlik bayramı olarak kutladı

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

TİSK'ten yapılan açıklamaya göre Akkol, mesajında, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basarak Türk milletinin bağımsızlık ateşini yakan Mustafa Kemal Atatürk'ün, gençlerin ülkenin geleceği olduğunu ve onlara büyük görevler düştüğünü her fırsatta vurguladığını belirtti.

Akkol, 19 Mayıs'ı gençlik bayramı olarak kutlamanın Türkiye'nin kaderinin ve geleceğinin, gençliğin elinde olduğu vurgusu açısından oldukça önemli olduğuna değindiği mesajında, şunları kaydetti:

"Bizler, gençlerimizi geleceğe bugünden hazırlamanın, çağa uygun yetkinliklerle donatmanın, vatanseverlikle dolu ve evrensel değerlere bağlı bireyler olarak yetiştirmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. İşverenler olarak gençlerimizi her alanda desteklemek ve daha iyi bir geleceğe hazırlamak için çalışmaya ve ülkemizin daha güzel yarınları için fayda üretmeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle konfederasyonumuz ve şahsım adına, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize saygı ve minnetlerimi sunuyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız tüm gençlerimiz ve ulusumuz için kutlu olsun."