TİSK Başkanı Akkol'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akkol, mesajında, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesi için ilk adımı attığı 19 Mayıs'ın 104. yıl dönümünü gururla kutladıklarını ifade etti.

Bu anlamlı günün gençlere armağan edilmiş olmasının, ülkenin kaderinin ve geleceğinin gençliğin elinde olduğu vurgusu açısından ayrıca önemli olduğunu belirten Akkol, şunları kaydetti:

"Gençlerin, bu değerli emaneti sonsuza kadar koruyacaklarına ve gelecek nesillere en iyi şekilde bırakacaklarına inancım ise sonsuzdur. Değişim ve dönüşümün tüm dünyada çok hızlı şekilde yaşandığı bu dönemde, gençlerimizi geleceğe bugünden hazırlamanın büyük önem taşıdığını biliyoruz. Bu dönüşüm sürecinde gençlerimizi çağa uygun yetkinliklerle donatmalıyız. Biz de, işverenler olarak bunun bilinci ve sorumluluğu ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Akkol, konfederasyonu ve şahsı adına Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitleri rahmetle andı, gazilere saygı ve minnetlerini sundu.