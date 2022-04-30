TİSK Başkanı Akkol'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı Açıklaması

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, "Dayanışma ruhuyla ülkemizin yarınlarına değer yaratmak için çalışmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Akkol, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, insanı merkeze alan yaklaşımların öneminin daha çok anlaşıldığı, sürdürülebilir bakış açısının yarattığı farkın görüldüğü bir dönemde olunduğunu belirtti.

TİSK olarak, çalışma arkadaşları ve işverenlerle sosyal diyalog ve iş birliği içinde değer üretmeyi her zamankinden de kıymetli bulduklarını vurgulayan Akkol, "Birlikte mümkün" diyerek çıktıkları yolda çalışma arkadaşları ve tüm topluma katkı sunmaya, örnek olmaya var güçleriyle devam edeceklerini anlattı.

Akkol, şunları kaydetti:

"Dayanışma ruhuyla ülkemizin yarınlarına değer yaratmak için çalışmayı sürdüreceğiz. Bu uğurda hizmet ederken de her zaman olduğu gibi emeğe ve alın terine duyduğumuz hürmetle işimizi yapacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, konfederasyonumuz ve şahsım adına, tüm çalışma arkadaşlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü içtenlikle kutluyorum."