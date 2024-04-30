TİSK Başkanı Akkol: Çalışanlar ve işverenler bir aile olarak değer üretecek

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, "Çalışanıyla işvereniyle kocaman bir aile olarak, Cumhuriyet'imizin ilk yüzyılında nasıl katkı sağladıysak, ülkemizin yeni yüzyılında da değer üretmeye, örnek olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Akkol, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında, TİSK olarak gücün, dayanışma ve beraberlikten geldiğine gönülden inandıklarını belirtti.

"Çalışma arkadaşlarımız ve işverenlerimiz, el birliği ile çalışma hayatına değer katmak, ülkemizi daha güçlü yarınlara ulaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz." değerlendirmesini yapan Akkol, şunları kaydetti:

"Çalışanıyla işvereniyle kocaman bir aile olarak, Cumhuriyet'imizin ilk yüzyılında nasıl katkı sağladıysak, ülkemizin yeni yüzyılında da değer üretmeye, örnek olmaya devam edeceğiz. Bu uğurda hizmet ederken de her zaman olduğu gibi emeğe ve alın terine duyduğumuz hürmetle işimizi yapacağız. Bu vesileyle, Konfederasyonumuz ve şahsım adına, tüm çalışma arkadaşlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü içtenlikle kutluyorum."