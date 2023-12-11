TİSK Başkanı Akkol, 2024 Asgari Ücreti İçin Mutabakat Arzuluyor

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, 2024'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme sürecini, en hızlı biçimde ve tüm tarafların beklentilerini karşılayacak şekilde dengeli bir rakam ve mutabakatla tamamlamak arzusunda olduklarını kaydetti.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, 2024'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme sürecini, en hızlı biçimde ve tüm tarafların beklentilerini karşılayacak şekilde dengeli bir rakam ve mutabakatla tamamlamak arzusunda olduklarını kaydetti.

Akkol, 2024 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki ilk toplantısında konuştu.

Asgari ücrete yıl içerisinde yapılan ara zamda devlet, işçi kesimi ve işverenler olarak mutabakat sağladıklarını anımsatan Akkol, o dönem bütün imkanları zorlayarak hem çalışma arkadaşlarını hem işletmeleri gözeten bir rakamla masada olduklarını dile getirdi.

Akkol, "İçinde bulunduğumuz bu asgari ücret sürecinde de sosyal diyalog ile çalışma arkadaşlarımızın ve işletmelerimizin beklentilerini dikkate alan, sürdürülebilir ve dengeli bir rakam için masada olacağız." dedi.

TİSK olarak ülkenin sürdürülebilir refahı, işçilerin enflasyon karşısında korunması, işletmeleri ve üreticileri ayakta tutarak üretimin ve istihdamın devamlılığının sağlanması konularına öncelik verdiklerini vurgulayan Akkol, 2022 yılı itibarıyla vergi yükünün hafifletilmesi amacıyla tüm ücretlerin, asgari ücret tutarı gelir ve damga vergisinden muaf tutulduğunu hatırlattı.

"İşçi olmadan işveren olmaz, işveren olmadan işçi olmaz"

Bu dönemde de ekonomide devam eden iyileşme sürecinin korunmasını, büyümenin sürdürülebilirliği için üretim ve istihdamı destekleyici bir dengenin tesis edilmesini son derece önemsediklerini ifade eden Akkol, şunları kaydetti:

"Her zaman söylediğimiz gibi işçi olmadan işveren olmaz, işveren olmadan işçi olmaz; devletimiz olmadan bunların hiçbiri olmaz. Bununla birlikte, devletimiz tarafından istihdamın korunması ve artırılması için verilecek desteklerin de bu dönem için oldukça kıymetli olduğunun farkındayız. Yapılacak çalışmaların tüm iş yerlerini kapsayacak şekilde hayata geçirilmesinin kritik olduğunu düşünüyoruz. Bütün işletmelerin karşılaştığı risklerin, bilhassa ürettikleri faydalarla birlikte değerlendirilmesini bekliyoruz."

"Kutuplaşmalardan uzak bir süreç olmasını temenni ediyorum"

Artan yaşam maliyetlerine karşı tüm çalışanların gelirlerinin korunmasının önemine değinen Akkol, şu ifadeleri kullandı:

"Bunun için atılabilecek en önemli adımlardan birinin de vergi dilimlerindeki güncelleme olduğunun da farkındayız. Hem çalışanlar hem işverenler hem de tabii ki ülkemiz için olumlu, bol istişareli, kutuplaşmalardan uzak, birlik, beraberlik içerisinde bir süreç olmasını temenni ediyorum. Biz bu süreçte her zaman olduğu gibi elimizden gelen tüm gayreti çok açık yüreklilikle göstereceğiz. Bu anlattıklarımın ışığında bu süreci en hızlı biçimde ve tüm tarafların beklentilerini karşılayacak şekilde dengeli bir rakam ve mutabakatla tamamlamak arzusundayız. Sonuç önemli ama sadece sonucun değil bu istişare sürecinin de olumlu geçmesini bir kez daha diliyorum."