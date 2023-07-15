TİSK Başkanı Akkol: 15 Temmuz, Demokrasi Zaferi Olarak Tarihe Geçti

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'un milletin kararlılığı ve birlik içinde ortaya koyduğu iradeyle bir demokrasi zaferi olduğunu belirtti.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, "15 Temmuz, milletimizin sarsılmaz kararlılığı ve birlik içinde ortaya koyduğu irade ile bir demokrasi zaferi olarak tarihe geçmiştir." ifadesini kullandı.

Akkol, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçtiğini anımsattı.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde halkın demokrasi adına bedenlerini siper ederek büyük bir mücadele gösterdiğine dikkati çeken Akkol, şunları kaydetti:

"15 Temmuz, milletimizin sarsılmaz kararlılığı ve birlik içinde ortaya koyduğu irade ile bir demokrasi zaferi olarak tarihe geçmiştir. Demokrasimiz uğrunda şehit olanlara şahsım ve konfederasyonumuz adına Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize tüm fedakarlıkları için saygı ve minnetlerimi iletiyorum."