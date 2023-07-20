Tırtıldan sonra çekirge istilası

Bakanlık kısa sürede devreye girdi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde ortaya çıkan çekirge ordusu görüntüsü tüyleri ürpertti. Ayçiçeği tarlalarını istila eden çekirgeler adeta Çin Ordusu gibi ilerliyorlar. İhbar üzerine bakanlık devreye girerek ilaçlama çalışması başlatılacak.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesine bağlı Hanoğlu Mahallesinde sürüler halinde ayçiçeği tarlalarına doğru ilerleyen çekirgeler, tarım arazilerine zarar vermeye başladı. Üreticilerin korkulu rüyası haline gelen çekirge ordusu adeta Çin Ordusu gibi ilerlerken bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı. Ortaya çıkan o görüntüler tüyleri ürpertti. İhbar üzerine kısa sürede Tarım ve Orman Bakanlığı devreye girdi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gönderilen ilaçlarla, çekirge istilasının yaşandığı bölgede ilaçlama çalışması yapılacak. Geçen yıl yine bu tarihlerde Tekirdağ'da tırtıl istilası da yaşanmıştı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Mahalle Muhtarı Turgay Güngör, "Yaklaşık bir hafta, 10 gündür görünen bir haşere. Bir haftadan beri zarar yapmıyordu, yani ilk hafta ama bir iki günden bu yana uçmaya başladı ve zarar vermeye başladı. Ayçiçek tarlalarında 1-2 metre sınır boylarında, pancar tarlaları kısmına daha inmedi. Şuanda çok abartılacak bir zarar yok. Ama en kısa zamanda ilaçlama başlayacak. Bu akşam ilaçlama planlanıyor. İlk gördüğümüzde İlçe Tarım Müdürlüğüne bildirdik, ondan sonra İl Tarım Müdürlüğü ve bakanlık devreye girdi. Bakanlıktan geliyor zaten ilaçlar. Bu akşam köylü, traktör, ilaç makinaları ile kendi imkanlarımızla arazimizi ilaçlayacağız. Daha önce hiç böyle olmadı ben şahit olmadım. Çok eski tarihlerde olduysa da haberim yok. Mera 2 bin 300 dekar, bunun etrafı ile birlikte 3 bin, 3 bin 500 dekar bir alanın ilaçlanması gerekiyor. Çünkü uçmaya başladıkları için yayılmaya başladılar" dedi.