Tırtıl sürüsünün tek sıra halindeki yolculuğunu görenler cep telefonlarıyla anı kaydetti

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de tırtıl sürüsünün tek sıra halinde yaptığı yolculuk ilginç görüntüler oluşturdu.

Gelibolu Yarımadası'nda ilkbaharın gelişiyle doğa canlanarak güzelliklerini sergiliyor.

Hava sıcaklığının artmasıyla ortaya çıkan tırtılların yaptığı tek sıra yolculuk ilgi çekti.

Conkbayırı civarında görülen onlarca tırtılın birbiri ardına sıralanıp hareket ettiğini gören vatandaşlar anı cep telefonları kameralarıyla görüntüledi.

Zaman zaman rüzgarın etkisi ile sıradan kopup sürüklenen tırtıllar yeniden sıraya girebilmek için mücadele verdi.

Trafiğe kapalı alanda asfaltın üzerinde ilerleyen tırtılları rahatsız etmek istemeyen vatandaşlar da tırtılların etrafından dolaşıp ilerledi.

Vatandaşlardan Muzaffer Bayram, AA muhabirine, uzun yıllar çiftçilik yaptığını ancak böyle bir tırtıl sürüsünü tek sırada ilk kez gördüğünü söyledi.

Çok şaşırdığını ifade eden Bayram, tırtılların yaklaşık 4 metrelik bir sıra oluşturduklarını kaydetti.