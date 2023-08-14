Iğdır'ın yüksek kesimlerinde tırpan ile ot biçme mesaisi başlarken o anlar drone ile havadan görüntülendi. Iğdır merkezde ot biçme sezonu sona ererken yüksek kesimlerde ise ot biçme sezonu yeni başladı. İmece usulü tırpan ile ot biçme havadan görüntülendi.

Tırpan ile ot biçme mesaisi böyle görüntülendi

IĞDIR Iğdır'ın yüksek kesimlerinde tırpan ile ot biçme mesaisi başlarken o anlar drone ile havadan görüntülendi.

Iğdır merkezde ot biçme sezonu sona ererken yüksek kesimlerde ise ot biçme sezonu yeni başladı. Iğdır merkeze bağlı Unbulak, Adakent köyleri ile Ağrı Taşlıçay ilçesine bağlı Sinek Yaylasında vatandaşlar ot biçme mesaisine başladı. Kış hazırlığına başlayan vatandaşlar kış için ot ihtiyaçlarını gidermek için imece usulü ile birbirlerine yardım ediyorlar. Tırpanlar ile sıra halinde birbirini takip eden köylüler yeşeren otları büyük bir özveri ile yere seriyorlar. İmece usulü tırpan ile ot biçme havadan görüntülendi.