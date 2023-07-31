Tırpan ile biçtikleri otları sırtlarında taşıyarak yola çıkarıyorlar

Traktörlerin giremediği arazilerde otları sırtlarında taşıyorlar

MUŞ - Muş'ta Hayvancılık yaparak geçimini sağlayan vatandaşlar, tarım araçlarının giremediği arazilerde biçtikleri otları kış aylarında hayvanlarına vermek için yaz sıcağına aldırış etmeden 1 kilometrelik yolda sırtlarında taşıyarak hazırladıkları alana getiriyor.

Muş'un Karabey köyüne bağlı kamış mezrasında yaşan vatandaşlar, haziran ayında dik ve engebeli arazilerde tırpan ile biçtikleri otları, 1 kilometre patika yoldan sırtlarında taşıyarak getirdikleri alanda patoz yardımı ile saman haline getiriyorlar. Bağ haline getirdikleri otları halatlar ile bağlayarak sırtlarına alan vatandaşlar dik ve engebeli yolları dinlene dinlene çıkıyorlar. Kış aylarında hayvanlarını beslemek için biçtiği otları sırtında taşıyarak yola çıkaran çiftçilerden Abuzer Güngör, yolculuğun zorluklarından bahsederek, "Kamış yaylasında hayvancılık yaparak geçimimi sağlıyorum. Haziran ayında tırpan yardımı ile biçtiğimiz otları bağ haline getiriyoruz. Arazilerimiz dik ve engebeli olduğu için traktör giremiyor. Traktörlerin girmediği yerlerde otları bağ haline getirip sırtımızda taşıyoruz. Dedem ve babam zamanında daha çok zorluk vardı şimdi biraz daha eski zamanlara göre kolay. Arazilerin bir kısmında yollar var. Şimdide biraz zor ama eskiye göre iyi" dedi.