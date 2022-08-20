'Tırmık' sel sularının sürüklediği büyük kaya parçaları ve ağaç kütüklerine geçit vermeyecek

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde ilk sel tırmığı projesi Söğütlü Deresine kuruluyor

DSİ 22. Bölge Müdürü Cengiz Han Kılıçaslan:

"Büyük çaplı yüzer materyalleri sel tırmığıyla tutmayı hedefliyoruz"

TRABZON - Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Trabzon ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki taşkın risklerinin azalmasında önemli rol oynuyor. Bu kapsamda Doğu Karadeniz'de ilk sel tırmığı projesi Söğütlü Deresi'nde inşa edilirken, yapılan 'Tırmık' sel sularının sürüklediği büyük kaya parçaları ve ağaç kütüklerine geçit vermeyerek tutacak.

Yapılan çalışma ile ilgili bilgiler veren DSİ Trabzon 22. Bölge Müdürü Cengiz Han Kılıçaslan, taşkınla mücadelede yapısal tedbirler kapsamında yenilikçi projelerden olan sel tırmığı projesini Doğu Karadeniz'de ilk olarak Söğütlü Deresi'nde uyguladıklarını söyledi. Kılıçaslan "Şuanda çalışmaları devam eden Akçaabat Söğütlü Vadisi Islahı inşaatı ile birlikte Söğütlü Deresi'nde taşkın risklerini minimize etmeyi hedefliyoruz. Bu iş kapsamında da Söğütlü Deresine sel tırmığı inşa ettik" dedi.

Kılıçaslan, sel tırmığı sayesinde yukarı havzalardan gelebilecek odun, kütük gibi yüzücü malzemeleri tuzaklayıp, mansaptaki köprü ve menfezleri tıkamasının önüne geçmeyi hedeflediklerini kaydederek sel tırmığı ile birlikte toplam bin 255 metre taşkın kontrol yapısının inşa edileceği Söğütlü Vadisi Islahı işini, 2023 yılı içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Yağışlar ve değişen iklim koşullarıyla beraber taşkınların nitelikleri değişmeye başladığını ifade eden Kılıçaslan, "Doğu Karadeniz Bölgesi ülkemizin en çok yağış alan bölgesi. Yağışlar ve değişen iklim koşullarıyla beraber taşkınların nitelikleri değişmeye başladı. Bizler de buna karşı hem yapısal hem de yapısal olmayan tedbirler almaya başladık. Daha önce geçirgen tersip bentleri moloz bariyerleri gibi yapılar inşa ettik. Burada da sel tırmığı projesini geçmişte büyük sıkıntılar yaşadığımız Söğütlü Vadisinde inşa ettik. Bu çalısmayla yüzer materyalleri ve olası bir heyelan sonrası oluşacak büyük kaya hareketlerini tuzaklayarak aşağıdaki köprü ve menfezlerde herhangi bir tıkanmaya neden olmamasını sağlamaya amaçlıyoruz. Bu sayede de taşkın sularının dere yatağı dışına çıkmadan vatandaşların kendi mal güvenliğini sağlamayı hedefledik" dedi.

"Doğu Karadeniz'de ilk olacak"

Sel tırmığı projesinin Doğu Karadeniz'de ilk uygulanan proje olacağını kaydeden Kılıçaslan, "Doğu Karadeniz'de ilk olarak uygulanmış bir proje olmakla beraber yine bölgemizde uygun derelerde inşasını yapmayı planlıyoruz. Bunlarla ilgili yaşadığımız taşkınlara yönelik yenilikçi projeler üretmeye devam ediyoruz. Solaklı Vadisinde, Manahoz Vadisi'nde de bu tarz planlamalarımız mevcut. Onları da bu projeden sonra hayata geçirmeyi planlıyoruz. Son zamanlarda özellikle Kastamonu'da, Bozkurt'ta geçen yıl Güneysu'da daha önce Çamlıktepe'de yaşadığımız taşkınlara baktığımızda artık sadece sel sularının gelmediğini bunların heyelanla beraber tetiklendiğini görüyoruz. Bu heyelanlarla beraber de arkasında yüzer materyaller getirdiği, büyük kaya kütlelerinin de getirdiğini görüyoruz. Bunun sadece klasik kanal ıslahları ile çözüme kavuşamayacağını görüyoruz ve bunlarla alakalı bir nevi öncü yapılar oluşturarak hem bölgemizin hem de ülkemizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Bu yapılar büyük oranda riskleri aşağı çekecek. Şehir taşkınlarının en büyük nedeni köprü ve menfezlerin tıkanmasıdır. Köprü menfez tıkanmalarının asıl nedeni de yukarı havzadan gelen yüzer materyaller ve rusubi malzemelerdir. Bu rusubi malzemelerin bir kısmı tersip bentlerimizle tutabiliyoruz ama büyük çaplı yüzer materyalleri ve kayaları da sel tırmığıyla tutmayı hedefliyoruz" diye konuştu.