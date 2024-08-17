'Tırmanış ustaları' kendilerine hayran bırakmaya devam ediyor

'Tırmanış ustaları' kendilerine hayran bırakmaya devam ediyor

ELAZIĞ - Kayaların usta tırmanıcıları olarak bilinen ve nesilleri tehlike atında olan dağ keçileri, Elazığ'da görüntülendi.

Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından yayınlanan nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesinde yer alan, kayalık ve sarp yamaçlarda yaşamlarını sürdüren dağ keçileri Meşeli köyü mevkiinde görüntülendi. Bir vatandaş tarafından görüntülenen dağ keçileri daha sonda gözden kayboldu.