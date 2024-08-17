'Tırmanış ustaları' kendilerine hayran bırakmaya devam ediyor
Elazığ'da kayaların usta tırmanıcıları olarak bilinen ve nesilleri tehlike altında olan dağ keçileri, Meşeli köyü mevkiinde görüntülendi.
'Tırmanış ustaları' kendilerine hayran bırakmaya devam ediyor
ELAZIĞ - Kayaların usta tırmanıcıları olarak bilinen ve nesilleri tehlike atında olan dağ keçileri, Elazığ'da görüntülendi.
Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından yayınlanan nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesinde yer alan, kayalık ve sarp yamaçlarda yaşamlarını sürdüren dağ keçileri Meşeli köyü mevkiinde görüntülendi. Bir vatandaş tarafından görüntülenen dağ keçileri daha sonda gözden kayboldu.