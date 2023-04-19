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TIRMANDIĞI BAHÇE KAPISININ DEMİR KORKULUĞU ÇENESİNE SAPLANDI

TIRMANDIĞI BAHÇE KAPISININ DEMİR KORKULUĞU ÇENESİNE SAPLANDI

Güncel Haberler

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde bir apartmanın bahçesine kaçan topunu almak için demir kapıya tırmanan Suriye uyruklu Hala A. (10) dengesini kaybederek düştü.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde bir apartmanın bahçesine kaçan topunu almak için demir kapıya tırmanan Suriye uyruklu Hala A. (10) dengesini kaybederek düştü. Hala A.?nın çenesine saplanan demir korkuluk, itfaiye ekiplerince kesilerek çıkarıldı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Muradiye Mahallesi, İzzet Kani Örgün Sokak'ta meydana geldi. Sokakta oyun oynayan Hala A., kaçan topunu almak için bir evin bahçe kapısına tırmandı. Bu sırada dengesini kaybederek düşen Hala A.?nın çenesine kapının üstünde bulunan demir korkuluk saplandı. Çocuğun yardım çığlıklarını duyanların ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hala A.'nın çenesine saplanan korkuluk, itfaiye ekiplerince demir kesme makasıyla kesilerek çıkarıldı. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Hala A.?nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Orhangazi İtfaiye Suriye Güncel Haberler

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