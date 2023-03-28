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Tırla deprem bölgesine gönderilen 2 konteyner, Konya'da şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi

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Tırla deprem bölgesine gönderilen 2 konteyner, Konya'da şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi

Antalya'dan deprem bölgesine gönderilen 2 konteyner, Konya'nın Seydişehir ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle yüklü bulundukları tırdan devrilerek hasar gördü.

Antalya'dan deprem bölgesine gönderilen 2 konteyner, Konya'nın Seydişehir ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle yüklü bulundukları tırdan devrilerek hasar gördü.

Hasan Şimşek idaresindeki 42 P 9055 plakalı tırla Hatay'daki depremzedelerin barınması için gönderilen iki konteyner, Konya'nın Seydişehir ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi.

Yol kenarındaki tarlaya düşen konteynerler hasar gördü.

Konteynerlerin rüzgarın dinmesinin ardından tarladan çekici yardımıyla alınacağı belirtildi.

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Kaynak: AA / Güncel

Seydişehir Antalya Hatay Konya Güncel Haberler

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