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Tırla çarpışan taksinin sürücüsü yaralandı

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Adana'da tıra arkadan çarpan ticari taksinin sürücüsü yaralandı.

Adana'da tıra arkadan çarpan ticari taksinin sürücüsü yaralandı.

Arif Y'nin kullandığı 01 T 2461 ticari taksi, D 400 kara yolu Yeşiloba Hipodromu önünde aynı istikamette seyreden ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 51 AG 550 plakalı patates yüklü tırın dorsesine çarptı.

Kazada yaralanan şoför, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çarpma nedeniyle dorseye sıkışan araç, çekici yardımıyla çıkartıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Adana Güncel Haberler

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