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Tırın Yol Kenarında Yemek Yiyenlere Çarpması Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Kocaeli'nin Derince ilçesinde tırın yol kenarında yemek yiyenlerin arasına dalması sonucu ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan diğer 4 kişinin ise tedavileri sürüyor.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde tırın yol kenarında yemek yiyenlerin arasına dalması sonucu ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Önceki gün D-100 kara yolunun kenarında köfte ekmek satışı yapılan kamyonetin yanında yemek yiyenlere tırın çarpması sonucu yaralanan Osman Yağmuroğlu (45), tedavi gördüğü Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İşlemleri tamamlanan Yağmuroğlu'nun cenazesi, memleketi Zonguldak'ta defnedildi.

Bu arada polis, kaza yerinden yaya olarak kaçan tır sürücüsünü arıyor.

Öte yandan kazada yaralanan 4 kişinin tedavilerinin sürdüğü ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden 06 FP 0745 plakalı tır, önceki gün Liman yolu mevkisinde köfte ekmek satışı yapılan kamyonetin yanında yemek yiyenlerin arasına dalmış, kazada Yağmuroğlu ve 4 kişi yaralanmıştı. Polis olay yerinden kaçan tır sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kocaeli Haberler

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