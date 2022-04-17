Tırın devrildiği Anadolu Otoyolu Ankara istikametinde ulaşım kontrollü sağlanıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tırın devrildiği Anadolu Otoyolu Ankara istikametinde ulaşım kontrollü sağlanıyor

AA - Ömer Ürer - Güncel
 - Güncelleme:
Tırın devrildiği Anadolu Otoyolu Ankara istikametinde ulaşım kontrollü sağlanıyor

Anadolu Otoyolunun Düzce kesiminde, demir levha yüklü tırın devrilmesi sonucu kapanan Ankara istikametinde ulaşım 2 şeritten sağlanmaya başladı.

Anadolu Otoyolunun Düzce kesiminde, demir levha yüklü tırın devrilmesi sonucu kapanan Ankara istikametinde ulaşım 2 şeritten sağlanmaya başladı.

S.F. idaresindeki 01 CLP 39 plakalı demir levha yüklü tır, Anadolu Otoyolu Düzce istikameti Gümüşova rampaları mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, araç sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı, Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, otoyolda bulunan araçlar Hendek gişelerinden çıkış yaparak D-100 kara yoluna sevk edildi.

Yol, yaklaşık 2 saat süren temizlik ve kaza yapan tırı kaldırma çalışmalarının ardından 2 şeritten tekrar trafiğe açıldı.

Tırın devrildiği Anadolu Otoyolu Ankara istikametinde ulaşım kontrollü sağlanıyor

Tırın devrildiği Anadolu Otoyolu Ankara istikametinde ulaşım kontrollü sağlanıyor

Tırın devrildiği Anadolu Otoyolu Ankara istikametinde ulaşım kontrollü sağlanıyor

AA / Ömer Ürer - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title