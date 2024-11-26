Tırın Çarptığı Kadın Hastanede Tedavi Altına Alındı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde tırın çarptığı kadın ağır yaralandı.

Yeni Sakarya Caddesi'nde kırmızı ışıkta duran ve yeşilin yanmasıyla hareket eden M.E. idaresindeki 54 AGF 090 plakalı tır, araçların arasından yolun karşısına geçmeye çalışan S.Ç'ye çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce tırın altından çıkarılarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Sürücü M.E, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Bu arada, kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kayıtlarda, araçların arasından geçmeye çalışan S.Ç'ye tırın çarptığı görülüyor.