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Tırın Çarptığı Kadın Hastanede Hayatını Kaybetti

Tırın Çarptığı Kadın Hastanede Hayatını Kaybetti
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Sakarya'nın Erenler ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 58 yaşındaki Sevim Ç'ye tır çarptı. Hastaneye kaldırılan kadın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde tırın çarptığı kadın, hastanede hayatını kaybetti.

Yeni Sakarya Caddesi'nde kırmızı ışıkta duran ve yeşilin yanmasıyla hareket eden M.E. idaresindeki 54 AGF 090 plakalı tır, araçların arasından yolun karşısına geçmeye çalışan Sevim Ç'ye (58) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce tırın altından çıkarılarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kadın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü M.E, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Bu arada kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kayıtlarda, araçların arasından geçmeye çalışan Sevim Ç'ye tırın çarptığı görülüyor.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Güncel
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