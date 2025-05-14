Tırın Çarptığı Büyükbaş Hayvanlar, Telef Olmaması İçin Kesildi
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir tırın çarptığı 3 büyükbaş hayvan, ağır yaralandı. Hayvanların telef olmaması için vatandaşlar tarafından kesildi. Olay sonrası bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi ve trafik normale döndü.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde tırın çarparak ağır yaraladığı 3 büyükbaş hayvan telef olmaması için vatandaşlar tarafından kesildi.
Doğubayazıt-Çaldıran kara yolu ayrımına yakın mevkide arazide otlayan ve yola çıkan 3 büyükbaş hayvana tır çarptı.
Ağır yaralanan hayvanlar telef olmaması için vatandaşlarca kesildi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
Bir süre ulaşımın kontrollü sağlandığı kara yolunda, hayvanların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel