Tırın Çarpmasıyla 34 Koyun Telef Oldu
Sivas'ın Gemerek ilçesinde bir tır, yolun karşısına geçmeye çalışan koyun sürüsüne çarptı. Kazada 34 koyun telef oldu. Olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.
Sivas'ın Gemerek ilçesinde tırın çarpması sonucu 34 koyun telef oldu.
O.Y. yönetimindeki 58 ACT 485 plakalı tır, Sivas-Kayseri kara yolu Burhan köyü yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan koyun sürüsüne çarptı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, 34 koyun telef oldu.
Kaynak: AA / Erhan Aksoy - Güncel