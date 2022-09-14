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Tireli tarihçi ve yazar Ahmet Munis Armağan hayatını kaybetti

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Tireli tarihçi ve yazar Ahmet Munis Armağan hayatını kaybetti

Tireli tarihçi, yazar ve emekli öğretmen Ahmet Munis Armağan, yaşamını yitirdi.

Tireli tarihçi, yazar ve emekli öğretmen Ahmet Munis Armağan, yaşamını yitirdi.

Tire tarihi ile ilgili yaptığı çalışmalarla tanınan ve 93 kitaba imza atan 79 yaşındaki Ahmet Munis Armağan, tedavi gördüğü Tire Devlet Hastanesinde sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Evli ve 3 çocuk babası Armağan'ın cenazesi Mehmet Akif Camiinde öğle vakti kılınan namazın ardından Tire Asri Kabristanlığına defnedildi.

Cenaze törenine Tire Belediye Başkan Yardımcısı Sefa Yıldırım ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrencileri ve çok sayıda vatandaş da katıldı.

Kaynak: AA / Dilek Ayvalı - Güncel

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