Haberler

Tirebolu'daki Silahlı Kavga Davasında Bir Şüpheli Daha Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'un Tirebolu ilçesinde, bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgada bir şüpheli daha tutuklandı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 19 yaşındaki B.Ö. teslim oldu ve hakimlik tarafından tutuklandı.

Giresun'un Tirebolu ilçesinde bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 1 şüpheli daha tutuklandı.

Tirebolu Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kavgada alnından yaralanan garsonun şikayeti üzerine görüntülerden tespit edilen B.Ö. (19) hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Samsun Adliyesine giderek teslim olan B.Ö, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla verdiği ifadesinin ardından nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Giresun'un Tirebolu ilçesi Doğancı köyündeki lokantada 31 Ağustos'ta yaşanan silahlı kavgada Samsunspor taraftarı Ümit Çapkın (44) ve kardeşi Resul Çapkın yaralanmış, Ümit Çapkın tedavi gördüğü Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti.

Soruşturma kapsamında ateş ettiği belirlenen lokanta sahibi E.T, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
Tartıştığı damadını pompalı tüfekle vurarak öldürdü

İlçeyi ayağa kaldıran olay! Damadını pompalı tüfekle öldürdü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Takımın başına mı geçiyor? Dünyaca ünlü antrenör Fenerbahçe'nin kadrosuna bayıldı

Dünyaca ünlü antrenör Fenerbahçe'nin kadrosuna bayıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.